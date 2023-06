5 iunie: 50 de ani de când Ilie Năstase a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros VIDEO

Pe 5 iunie, în 1859, s-a născut omul de teatru Constantin I. Nottara, iar în 1871, istoricul Nicolae Iorga. La mai bine de un secol distanță, pe 5 iunie 1973, Ilie Năstase a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros, iar în 1981 a venit pe lume actorul Octavian Strunilă.

5 iunie 1446: Dieta Ungariei îl alege pe Iancu de Hunedoara în funcția de guvernator general

Ioan de Hunedoara, cunoscut şi ca Iancu de Hunedoara (1407 - 1456), a rămas în istoria Europei drept unul dintre cei mai importanţi voievozi români. Devenit în 1441 voievod al Transilvaniei, el a trebuit să ţină piept invaziilor necontenite ale otomanilor.

În 1446, pe 5 iunie, Dieta Ungariei l-a ales pe Iancu de Hunedoara în funcția de guvernator general.

1779: s-a născut Gheorghe Lazăr, cărturar iluminist român

Gheorghe Lazăr a fost un pedagog, teolog, traducător și inginer român, considerat fondatorul învățământului în limba română din Țara Românească. În anul 1818 a înființat în București prima școală cu predare în limba română - Școala de la Sfântul Sava, cel mai vechi institut educațional din București cu predare în limba română.

Gheorghe Lazăr (d. 1823) a răspândit cultură într-o epocă în care aceasta era considerată un apanaj al păturilor sociale înstărite.

5 iunie 1859: s-a născut Constantin I. Nottara

Actor, director de scenă, profesor român Constantin I. Nottara (d. 1935) este una dintre cele mai importante personalități ale teatrului românesc. În 60 de ani de carieră a jucat în aproximativ 700 de roluri de compoziție, potrivit Wikipedia.

S-a afirmat în roluri ca Shylock, Hamlet și Lear din teatrul shakespearean, Oedip din Oedip rege de Sofocle, Don Salluste din Ruy Blas de Hugo, bătrânul medic din Medicul în dilemă de Shaw, Ștefan Tipătescu din O scrisoare pierdută și Ion din Năpasta de Ion Luca Caragiale, Vlaicu din Vlaicu Vodă de Alexandru Davila, Ștefan cel Mare din Apus de Soare și Tudose din Hagi-Tudose de Delavrancea etc.

Constantin I. Nottara este tatăl compozitorului Constantin C. Nottara.

1871: s-a născut Nicolae Iorga, istoric, scriitor, publicist și om politic român

Nicolae Iorga este cunoscut în lume ca medievist, bizantinist, romanist, slavist, istoric al artelor și filozof al istoriei. George Călinescu spunea că Nicolae Iorga a jucat în cultura românească, în primele decenii ale secolului XX, „rolul lui Voltaire”.

A fost cofondator al partidului Partidul Naționalist-Democrat în 1910, membru al Parlamentului, președinte al Camerei Deputaților și al Senatului, ministru, și, pentru o scurtă perioadă, prim-ministru. A murit în 1940, asasinat.

5 iunie 1935: Corneliu Zelea Codreanu înființează Partidul Totul pentru Țară

Corneliu Zelea Codreanu, liderul celei mai importante organizaţii de extremă dreaptă din România interbelică și una dintre cele mai carismatice figuri ale perioadei interbelice, a fost cel care a întemeiat la 1927 alături de câţiva prieteni Legiunea Arhanghelului Mihail, cea mai importantă organizaţie anti-semită şi ultra-naţionalistă din România interbelică.



A fost personajul care a dat specificul extremei drepte româneşti, cu o mistică ultra-naţionalistă în care se amestecau religia, asasinatul, politica şi filosofia. Pe 5 iunie 1935 Corneliu Zelea Codreanu a înființat Partidul Totul pentru Țară, expresia politică a Mișcării Legionare.



Succesul uluitor al discursului lui Codreanu, în România interbelică, succes dovedit la alegeri, i-a adus şi moartea de altfel.

1944: Al Doilea Război Mondial - pregătirea zilei Z

Mai mult de 1000 de bombardiere britanice au aruncat 5000 de tone de bombe pe coasta Normandiei în pregătirea zilei Z.

1946: s-a născut cântăreața Luminița Dobrescu

Interpreta de muzică ușoară Luminița Hortenzia Dobrescu este prima câștigătoare de origine română a Festivalului Internațional „Cerbul de Aur”.

1973: Ilie Năstase a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros

Se împlinesc 50 de ani de la succesul lui Ilie Năstase la Roland Garros, în 1973.

„Pentru mine era cel mai important turneu, pentru că învăţasem tenisul pe zgură, ca şi ceilalţi jucători de tenis din Europa. Pentru mine nu era Wimbledon, sau US Open sau Australian Open. Era Roland Garros! S-a întâmplat în 1973, chiar să câştig fără set pierdut. Asta îmi aduc aminte. Acela a fost cel mai bun an al meu pe zgură. Drept dovadă, am fost şi numărul 1 pe 23 august, de Ziua României, prima oară când se făceau clasamentele pe computer. În anul acela cred că am câştigat toate turneele pregătitoare, turnee mari ca Madrid, Monte Carlo, Barcelona”, mărturisea Ilie Năstase într-un interviu pentru Adevărul.

Numele lui Ilie Năstase este gravat pe celebra „Cupă a Muschetarilor“, pe care Rafael Nadal a ridicat-o de 12 ori deasupra capului, chiar dacă acest trofeu a fost acordat prima dată abia în 1981.

1966: s-a născut actrița Irina Movilă

Actriță română de film, radio, televiziune, scenă și voce, Irina Movilă a câștigat, în 1994, premiul pentru „Cea mai valoroasă speranță a cinematografului european”.

Distincția a primit-o în cadrul Festivalului Internațional de la Geneva, pentru rolul „Fifi” din filmul „Pepe și Fifi”.

1981: s-a născut Octavian Strunilă, actor și regizor român

Actor, regizor, producător și scenarist român, Octavian Strunilă a jucat în peste 1000 de episoade realizate de-a lungul a 8 ani, în seriale precum Inimă de țigan, Regina, State de România, Tanti Florica, Fetele lu’ dom’ Profesor, Moștenirea, Iubire ca în filme, Lacrimi de iubire, Numai iubirea, Hacker.

În 2021 a realizat filmul de lung metraj Complet Necunoscuți, remake-ul românesc al peliculei de cartea recordurilor Perfetti Sconosciuti (peste 20 de reecranizări în întreaga lume), un proiect în care Octavian Strunilă a fost producător, regizor și actor, dar s-a ocupat și de adaptarea scenariului.

2002: la Institutul „Prof. Dr. C.C. Iliescu ” din București a fost efectuat primul autotransplant cardiac

Este vorba despre o intrevenție chirurgicală care constă în explantarea cordului pacientului, repararea și redimensionarea în afara corpului pacientului și reimplantarea sa.

2004: a murit Ronald Reagan, cel de-al 40-lea președinte al SUA

Grație politicii sale intransigente în confruntarea cu Uniunea Sovietică în perioada războiului rece, Ronald Reagan, cel de-al 40-lea președinte al SUA (1981-1989), a avut o contribuție hotărâtoare la prăbușirea comunismului din răsăritul Europei și la afirmarea Statelor Unite ale Americii ca singura super-putere pentru următoarele decenii, potrivit Wikipedia.

A murit în 2004, la vârsta de 93 de ani.

Este Ziua Mondială a Mediului

Pe 5 iunie se sărbătorește Ziua Mondială a Mediului (din 1972), iar în Danemarca este Grundlovsdag (Ziua Constituției), sărbătoare națională din 1849.

În Seychelles se sărbătorește Ziua națională, iar în România, Ziua Învățătorului.