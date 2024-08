30 august: doi ani de la moartea primului și ultimului președinte al URSS, Mihail Gorbaciov

La 30 august 1948 a fost înființată „Direcția Generală a Securității Poporului” (Securitatea), iar în anul 1952 s-a născut economistul și politicianul Daniel Dăianu. În aceeași zi, dar în anul 1972, s-a născut actrița Cameron Diaz.

30 august 1946: S-a născut actrița Peggy Lipton

Peggy Lipton este cunoscută, mai ales, pentru rolurile din „The Mod Squad/Fără reguli“ şi „Twin Peaks“. Ea a cucerit un Glob de Aur şi a fost nominalizată de patru ori la premiile Emmy pentru rolul interpretat în „The Mod Squad“.

În anul 2004, Lipton a fost diagnosticată cu cancer la colon. Ea a murit la 11 mai 2019.

Din filmografia sa amintim: „The Postman/Poștașul“, „Skipped Parts/ Lucruri importante”, „When in Rome/ Amor la Roma” și „A „Dog's Purpose/ Câinele, adevăratul meu prieten”.

30 august 1948: A fost fondată „Direcția Generală a Securității Poporului” (Securitatea)

În urmă cu 76 de ani, a fost înființată „Direcția Generală a Securității Poporului”. Fiind un instrument al Partidului Comunist Român, ale cărui instrucțiuni le punea în aplicare, Securitatea a avut un rol esențial în impunerea unei orientări ideologice unitare asupra societății.

Securitatea a ajutat la sovietizarea României, iar mai apoi la rămânerea la putere a regimului comunist.

30 august 1952: S-a născut economistul și politicianul român Daniel Dăianu

Născut la București, Daniel Dăianu a ocupat funcția de ministru al Finanțelor din anul 1997 și până în 1998. Din 1992 și până în 1997, Dăianu a fost economist șef al Băncii Naționale a României, iar între 2005 și 2006 a deținut funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române.

De asemenea, este membru titular al Academiei Române din anul 2013. În luna iunie a anului 2014, a fost ales să facă parte din Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României. A fost membru al Consiliului timp de cinci ani, mai exact până în anul 2019.

30 august 1972: S-a născut actrița Cameron Diaz

Născută la San Diego, California, Cameron Diaz a fost nominalizată de patru ori la Globurile de Aur pentru rolurile interpretate în „ Gangs of New York/Bandele din New York”, „Vanilla Sky”, „Being John Malkovich/ În pielea lui John Malkovich“ și „There's Something About Mary/ Mary cea cu vino-ncoa'”.

De asemenea, actrița a primit în anul 2009 o stea pe cunoscutul bulevard Walk Of Fame.

Din filmografia sa amintim: „The Other Woman/ Cealaltă femeie”, „Sex Tape/O noapte nebună”, „What to Expect When You're Expecting/ Pregătește-te, că vine” și „The Counselor/Avocatul”.

30 august 1982: S-a născut jucătorul de tenis Andy Roddick, fost număr 1 mondial

Andy Roddick este unul dintre puţinii jucători din lume care a reușit să obțină cel puțin un titlu ATP în 12 ani consecutiv, mai precis din 2001 până în 2012 inclusiv.

Jucătorul de tenis are 32 de titluri la simplu și 4 la dublu în palmares.

Americanul Andy Roddick s-a retras la US Open, în 2012.

30 august 2022: A murit Mihail Gorbaciov, fost președinte al URSS

Născut la 2 martie 1931, Mihail Gorbaciov a fost primul și ultimul președinte al Uniunii Sovietice. La data de 11 martie 1985, Gorbaciov a fost ales Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Pe lângă faptul că a dărâmat Cortina de Fier și a intrat în istorie cu „Glasnost” și „Perestroika“, Mihail Gorbaciov a pus capăt cursei înarmării dintre Uniunea Sovietică şi Statele Unite şi, în consecință, Războiului Rece.

În anul 1990, a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Pace.