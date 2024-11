13 noiembrie: Actrița Ioana Crăciunescu împlinește 74 de ani. Cum a refuzat solicitarea lui Ceaușescu după succesul în filmul „Ion”

Pe 13 noiembrie, în 1907, a avut loc primul zbor din lume cu un elicopter, iar în 1918, trupele Antantei au ocupat capitala Imperiului Otoman. Tot într-o zi de 13 noiembrie s-au născut jucătoarea de tenis Emma Răducanu, actrița americană Whoopi Goldberg, gimnasta română Teodora Ungureanu și actrița și poeta Ioana Crăciunescu.

1907 - Primul zbor din lume cu un elicopter.

Inginerul francez Paul Cornu a reușit în data de13 noiembrie 1907 primul zbor din lume cu un elicopter, potrivit Wikipedia.

Aparatul de zbor, propria sa invenție, cântărea 260 de kilograme și s-a mentinut în aer 20 de secunde la o înălțime de 30 cm deasupra Pământului, după care s-a prăbușit.

Paul Cornu a murit ca o victimă civilă în timpul bombardării de către Aliați a coastei franceze în prima zi a operațiunii Overlord.

1918 - Ocuparea Constantinopolului de către trupele Antantei

La sfârșitul Primului Război Mondial, trupele Antantei au ocupat orașul Constantinopol, capitala Imperiului Otoman.

1980 - Prima imagine din apropierea planetei Saturn

La data de 13 noiembrie 1980, naveta spațială Voyager I a retransmis pe Pământ prima imagine din apropierea planetei Saturn, potrivit Wikipedia.

1950 - S-a născut actrița și poeta Ioana Crăciunescu

Actrița și poeta Ioana Crăciunescu împlinește 74 de ani.

Cunoscută datorită interpretării unor roluri de mare încărcătură tragică, Ioana Crăciunescu este identificată de cei mai mulți cinefili cu personajul Ana din filmul „Ion: Blestemul pământului, blestemul iubirii“, ecranizarea lui Mircea Mureşan după romanul „Ion“, de Liviu Rebreanu.

Într-un interviu mai vechi acordat cotidianului Adevărul, actrița a povestit ce a însemnat acest rol pentru cariera sa:

„Experienţa Ana a fost meritul regizorului, pentru că eu eram percepută ca o fiinţă destul de boemă, modernă. Înainte făcusem doar «Ediţie specială» a lui Mircea Daneliuc. Eram total atipică pentru ideea de ţărancă şi l-am întrebat pe Mircea Mureşan cum de s-a gândit la mine. Mi-a spus că m-a văzut pe stradă într-o zi ploioasă: «.Aveai aşa o privire obidită şi nefericită». Ieşeam de la nişte repetiţii şi mă duceam să mă văd cu Nichita Stănescu”.

Actrița nu a jucat în niciun film politic, în vremea comunismului. A ajuns să se interneze într-un spital, deşi nu era bolnavă, când Nicolae Ceauşescu a cerut nominal, după filmul „Ion“, să prezinte un congres la Sala Palatului. „Am înghiţit nişte pastile, m-am îmbolnăvit subit... Dacă nu m-aţi salvat, eu mă salvez singură, le-am zis. Au trebuit să suspende spectacolele mele de la teatrul Nottara. Aşa am înţeles eu să nu fac compromisuri“, a mărturisit actrița.

Ioana Crăciunescu a emigrat în Franţa în 1990, reușind însă să rămână un artist adevărat între două ţări şi două culturi.

„Am dublă cetăţenie. Franţa mi-a dat acest du-te-vino, care n-a fost numai în Franţa, a fost şi în Japonia şi în alte ţări pe unde am mai zburat cu corpul şi cu gândul. Franţa mi-a dat distanţarea faţă de lucrurile care mă dor, pentru că am fost născută să mă doară. O să rămân cu o durere în suflet faţă de frumuseţea asta pe o avem în jurul nostru, în România, şi pe care nu ştim să o preţuim. Nu vreau să dau citate din Boia sau din Cioran sau din marii noştri scriitori, gânditori, însă ei descriu această stare incredibilă: să ai totul şi să nu ai de fapt nimic”, mărturisea actria pentru „Weekend Adevărul“.

1955 - S-a născut actrița americană și prezentatoarea de televiziune Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg împlinește 69 de ani.

Actriţa americană este a doua femeie afroamericană din istorie care a câştigat un premiu Oscar - pentru rolul secundar din „Ghost“ - şi a fost nominalizată la Oscarul pentru rol principal, în 1986, pentru evoluţia din filmul „The Colour Purple“.

Whoopi Goldberg a fost nominalizată la 13 premii Emmy şi este una dintre puţinele artiste din lume care au fost recompensate de-a lungul anilor cu Oscar, Emmy, Grammy şi Tony.

1960 - S-a născut gimnastă română Teodora Ungureanu

Fosta gimnastă de talie mondială, medaliată la Jocurile Olimpice de vară din 1976 (Montreal, Canada) și devenită ulterior antrenoare și arbitră internațională de gimnastică artistică, împlinește 64 de ani.

1967- S-a născut comediantul și prezentatorul american Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel, cunoscut mai ales drept gazda premiilor Oscar, împlinește 57 de ani.

Începând cu luna martie a anului 2020, Jimmy Kimmel şi-a realizat emisiunea „Jimmy Kimmel Live” din propria casă şi a găzduit şi produs „Who Wants To Be A Millionaire” la ABC.

În urmă câteva zile, Kimmel a reacționat cinic la câștigarea alegerilor prezidențiale de către Donald Trump:

1982 - S-a născut Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, prințul moștenitor al Dubaiului

Prințul moștenitor al Dubaiului împlinește 42 de ani.

2002 - S-a născut jucătoarea de tenis Emma Răducanu

Emma Răducanu împlinește 22 de ani.

În 2021, jucătoarea de tenis britanică născută dintr-un tată român și o mamă chinezoaică a oferit cea mai spectaculoasă poveste din ultimii ani în circuitul WTA.

În decurs de două săptămâni, Emma a pornit din calificările US Open și s-a oprit doar după finala câștigată cu Leylah Fernandez (Canada): 6-4, 6-3. A avut în total, zece victorii fără set pierdut pentru Răducanu. Avea doar 18 ani și 10 luni la vremea respectivă și ocupa locul 150 în lume.

Triumful de la New York a transformat-o într-o vedetă internațională. Între timp, chinuită de accidentări, dar și de desele schimbări de antrenori, Emma ocupă locul 283 în lume (are, în 2023, 5 victorii și 5 înfrângeri).

2022 - A murit actorul român de teatru și film Constantin Codrescu

Au trecut doi ani de la moartea lui Constantin Codrescu.

Actor regizor şi scenograf de o mare forţă sugestivă, sensibilitate şi imaginaţie creativă, s-a născut la 5 septembrie 1931, la Huşi, judeţul Vaslui. A absolvit Institutul de Teatru din Bucureşti în 1951, remarcându-se încă de atunci ca unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale. Între 1968-1976 a fost asistentul prof. Ion Cojar la IATC, potrivit site-ului CineMagia – www.cinemagia.ro.

Ca regizor şi scenograf a pus în scenă piese din dramaturgia naţională şi universală: ”Act Veneţian” de Camil Petrescu (Teatrul de Stat Baia Mare), ”Valea cu fluturi” de Iosif Naghiu şi ”Passacaglia” de Titus Popovici (Teatrul Dramatic Braşov), ”Fraţii Karamazov” de Dostoievski, ”Judecată în noapte” de A. Vallejo, ”Pensiunea Doamnei Olimpia” de I.D. Şerban (la Teatrul Naţional Târgu Mureş), ”Care este soţul meu” de Somerset Maugham (Teatrul de Stat Galaţi), ”Cine eşti tu?”, ”Cititorul de contor”, ”Un pahar cu sifon”, de Paul Everac, ”Vara trecută la Ciulimsk” de Vampilov, ”Lumea lui Cehov” (Teatrul de Stat Sfântu Gheorghe), ”Moromeţii” de Marin Preda (coregie), ”Roata” de C. Ifrim, ”Preferam să mor de râs” de N. Ionescu, ”Frumoşii marilor oraşe” de Fănuş Neagu (coregie), ”Audienţă la consul” de I. Brad, ”Moartea unui comis voiajor” de Arthur Miller, ”Caragiale…fantasticul” – o dramatizare după proza lui I.L. Caragiale, semnată de Constantin Codrescu şi Elena Roşu (la Teatrul ”Maria Filotti” din Brăila), ”Adio copilărie” de Rozov, ”Ruy Blas” de Victor Hugo, ”Acuzarea apără” de Ştefan Berciu (Teatrul Mic din Bucureşti), ”Martor şi Judecător”, de Ion Bălan, un spectacol inspirat din viaţa lui Panait Istrati (Teatrul ”Maria Filotti” din Brăila).

Sărbători 13 noiembrie

Sfântul Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Damaschin (calendar ortodox)

Ziua Bibliei

Ziua internațională a educației copiilor nevăzători

Ziua internațională a mimului.