13 noiembrie: Jucătoarea de tenis Emma Răducanu împlinește 21 de ani

Pe 13 noiembrie, în 1918, trupele Antantei ocupau capitala Imperiului Otoman, iar în 1955 se năștea actrița americană Whoopi Goldberg. În 1960, tot pe 13 noiembrie, venea pe lume gimnasta română Teodora Ungureanu, iar în 2002, jucătoarea de tenis Emma Răducanu.

1918 - ocuparea Constantinopolului de către trupele Antantei

La sfârșitul Primului Război Mondial, trupele Antantei au ocupat orașul Constantinopol, capitala Imperiului Otoman.

1980 - prima imagine din apropierea planetei Saturn

Pe 13 noiembrie 1980, naveta spațială Voyager I a retransmis pe Pământ prima imagine din apropierea planetei Saturn, potrivit Wikipedia.

1950 - s-a născut actrița și poeta Ioana Crăciunescu

Ioana Crăciunescu împlinește 73 de ani. Actrița este cunoscută grație unor roluri de mare încărcătură tragică, însă cei mai mulți cinefili o identifică pe Ioana Crăciunescu cu personajul Ana din filmul „Ion: Blestemul pământului, blestemul iubirii“, ecranizarea lui Mircea Mureşan după romanul „Ion“, de Liviu Rebreanu.

Ioana Crăciunescu a emigrat în Franţa în 1990, reușind însă să rămână un artist adevărat între două ţări şi două culturi.

„M-am născut dintr-o mamă refugiată şi dintr-un tată bucureştean. Mama avea patru clase primare, tata era inginer constructor. Am moştenit de la tata patima pentru lemn şi zidărie. Le-am spus părinţilor că dau la facultate la Istoria Artelor. Am dat însă la Teatru. La examen, am recitat poemele mele, le-am ştiut pe dinafară. Nu am făcut nicio altă pregătire suplimentară pentru facultate. Avem 17 ani şi jumătate când am dat la Teatru. Erau 2.000 de candidaţi pentru 10 locuri, după probele eliminatorii am rămas 300 de candidaţi pentru cele 10 locuri. I-am avut profesori pe Zoe Anghel Stanca şi pe Moni Gherleter. Însă mergeam şi la orele de regie, unde erau profesori Radu Penciulescu şi David Esrig. Eram o <<carne bună de scenă>>. Îmi plăcea mai mult la Regie decât la Actorie”, mărturisea actria pentru „Weekend Adevărul“.

1955 - s-a născut actrița americană Whoopi Goldberg

Actriţa americană şi prezentatoarea de televiziune Whoopi Goldberg împlinește 67 de ani. Este a doua femeie afroamericană din istorie care a câştigat un premiu Oscar - pentru rolul secundar din „Ghost“ - şi a fost nominalizată la Oscarul pentru rol principal, în 1986, pentru evoluţia din filmul „The Colour Purple“.'

De asemenea, Whoopi Goldberg a fost nominalizată la 13 premii Emmy şi este una dintre puţinele artiste din lume care au fost recompensate de-a lungul anilor cu Oscar, Emmy, Grammy şi Tony.

1960 - s-a născut gimnastă română Teodora Ungureanu

Fosta gimnastă de talie mondială, medaliată la Jocurile Olimpice de vară din 1976 (Montreal, Canada) și devenită ulterior antrenoare și arbitră internațională de gimnastică artistică, împlinește 63 de ani.

1967- s-a născut comediantul și prezentatorul american Jimmy Kimmel

Kimmel, deja cunoscut drept gazda premiilor Oscar, împlinește 56 de ani.

Începând cu luna martie a anului 2020, Jimmy Kimmel şi-a realizat emisiunea „Jimmy Kimmel Live” din propria casă şi a găzduit şi produs „Who Wants To Be A Millionaire” la ABC.

1982 - s-a născut Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, prințul moștenitor al Dubaiului

Prințul moștenitor al Dubaiului împlinește 41 de ani.

2002 - s-a născut jucătoarea de tenis Emma Răducanu

Jucătoarea de tenis britanică născută dintr-un tată român și o mamă chinezoaică împlinește 21 de ani.

În 2021, Ema Răducanu a oferit cea mai spectaculoasă poveste din ultimii ani în circuitul WTA.

În decurs de două săptămâni, Emma a pornit din calificările US Open și s-a oprit doar după finala câștigată cu Leylah Fernandez (Canada): 6-4, 6-3. A avut în total, zece victorii fără set pierdut pentru Răducanu. Avea doar 18 ani și 10 luni la vremea respectivă și ocupa locul 150 în lume!

Triumful de la New York a transformat-o într-o vedetă internațională. Între timp, chinuită de accidentări, dar și de desele schimbări de antrenori, Emma ocupă locul 283 în lume (are, în 2023, 5 victorii și 5 înfrângeri).

2022 a murit actorul român de teatru și film Constantin Codrescu

Constantin Codrescu ar fi împlinit anul acesta 92 de ani.

Actor de mare profunzime, regizor şi scenograf de o mare forţă sugestivă, sensibilitate şi imaginaţie creativă, s-a născut la 5 septembrie 1931, la Huşi, judeţul Vaslui. A absolvit Institutul de Teatru din Bucureşti în 1951, remarcându-se încă de atunci ca unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale. Între 1968-1976 a fost asistentul prof. Ion Cojar la IATC, potrivit site-ului CineMagia – www.cinemagia.ro.

Ca regizor şi scenograf a pus în scenă piese din dramaturgia naţională şi universală: ”Act Veneţian” de Camil Petrescu (Teatrul de Stat Baia Mare), ”Valea cu fluturi” de Iosif Naghiu şi ”Passacaglia” de Titus Popovici (Teatrul Dramatic Braşov), ”Fraţii Karamazov” de Dostoievski, ”Judecată în noapte” de A. Vallejo, ”Pensiunea Doamnei Olimpia” de I.D. Şerban (la Teatrul Naţional Târgu Mureş), ”Care este soţul meu” de Somerset Maugham (Teatrul de Stat Galaţi), ”Cine eşti tu?”, ”Cititorul de contor”, ”Un pahar cu sifon”, de Paul Everac, ”Vara trecută la Ciulimsk” de Vampilov, ”Lumea lui Cehov” (Teatrul de Stat Sfântu Gheorghe), ”Moromeţii” de Marin Preda (coregie), ”Roata” de C. Ifrim, ”Preferam să mor de râs” de N. Ionescu, ”Frumoşii marilor oraşe” de Fănuş Neagu (coregie), ”Audienţă la consul” de I. Brad, ”Moartea unui comis voiajor” de Arthur Miller, ”Caragiale…fantasticul” – o dramatizare după proza lui I.L. Caragiale, semnată de Constantin Codrescu şi Elena Roşu (la Teatrul ”Maria Filotti” din Brăila), ”Adio copilărie” de Rozov, ”Ruy Blas” de Victor Hugo, ”Acuzarea apără” de Ştefan Berciu (Teatrul Mic din Bucureşti), ”Martor şi Judecător”, de Ion Bălan, un spectacol inspirat din viaţa lui Panait Istrati (Teatrul ”Maria Filotti” din Brăila).

Sărbători 13 noiembrie

Sfântul Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Damaschin (calendar ortodox)

Ziua Bibliei

Ziua internațională a educației copiilor nevăzători

Ziua internațională a mimului.