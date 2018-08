Trump a convins tineretul că presa minte

Potrivit unui raport recent al Knight- Gallup, citat de „The Atlantic“, doar unul din trei americani au o percepţie pozitivă despre presă. Mai grav este că tinerii împărtăşesc sentimentele negative ale lui Trump cu privire la presă. În interviuri luate de „The Atlantic“, mulţi tineri şi-au exprimat scepticismul cu privire la acurateţea ştirilor din media tradiţională, reiterând caracterizarea subiectivă a lui Trump când vine vorba despre multe dintre sursele de ştiri.

Reţelele sociale oferă tinerilor un grad de acces în timp real la ştiri care nu are precedent. Majoritatea adolescenţilor americani urmăresc pe reţele sociale nu doar preşedintele ţării, ci şi alţi politicieni, jurnalişti şi canale de ştiri. Cei care nu îl urmăresc direct pe Trump spun că sunt la curent cu tot ce postează acesta din postările prietenilor lor.

Chiar dacă cei mai mulţi dintre adolescenţi nu îl iau în serios pe Trump, părerile negative ale acestuia despre canalele de ştiri au afectat cu siguranţă modul în care tinerii se raportează la cele mai cunoscute branduri din industrie. Cei mai mulţi participanţi la studiile amintite mai sus au convingeri puternice despre CNN, The New York Times, The Washington Post şi Fox News.