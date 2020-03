SUA. Stare de urgenţă în California, unde au fost confirmate 53 de cazuri de coronavirus

Anterior, oficiali din domeniul sănătăţii au anunţat primul deces cauzat de noul coronavirus la o persoană în vârstă care avea şi alte probleme de sănătate.

Acesta a fost primul caz de deces cauzat de noul coronavirus în Statele Unite în afara statului Washington, unde au murit 10 persoane.

Noi cazuri de coronavirus au fost raportate miercuri în două dintre cele mai populate oraşe din Statele Unite, patru în apropiere de New York şi şase în Los Angeles, în timp ce Congresul urma să aloce 8,3 miliarde de dolari pentru combaterea epidemiei, în urma unui acord bipartizan, transmite Reuters.

Trei membri ai unei familii şi un vecin al unui bărbat infectat din New York au fost testaţi pozitiv la coronavirus, numărul total de cazuri din statul New York ajungând la şase. Aproximativ 1.000 de persoane din ţinutul Westchester, aflat în nordul oraşului, sunt în carantină voluntară, din cauza posibilei expuneri la virus, a declarat guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo.

Pe coasta de vest, oficialii oraşului Los Angeles au anunţat şase noi cazuri confirmate în ţinutul Los Angeles, între care trei persoane care au călătorit în nordul Italiei, una dintre ţările cele mai afectate de epidemia globală provocată de COVID-19. Dintre cele şase persoane, numai una a fost spitalizată, restul fiind în recuperare la domiciliu.

La Washington, parlamentarii americani au ajuns la un acord bipertizan pentru alocarea de urgenţă a 8,3 miliarde de dolari pentru eforturile de controlare a virusului. Proiectul urma să fie depus miercuri în Camera Reprezentanţilor.

După adoptarea în Cameră, proiectul urmează să fie adoptat rapid în Senat, astfel încât să fie promulgat de preşedintele Donald Trump.

Peste 3 miliarde de dolari vor fi dedicate cercetării şi dezvoltării de vaccinuri pentru coronavirus, kiturilor de testare şi terapeuticii. Pentru a contribui la limitarea extinderii viruslui în afara Statelor Unite, 1,25 de miliarde de dolari vor fi dedicate eforturilor internaţionale, a spus un consilier din Congres.

Administraţia lucrează la o reglementare care să permită laboratoarelor să dezvolte propriile teste pentru coronavirus, fără să fie nevoie să solicite mai întâi acordul autorităţilor de reglementare, a declarat secretarul pentru Sănătate, Alex Azar.

Potrivit celor mai recente date ale Centrului pentru Prevenirea şi Comtrolul Bolilor, în SUA există 160 de cazuri confirmate.