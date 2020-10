SUA alegeri 2020. Trump sau Biden, ce spun sondajele în statele-cheie. Când vom afla câştigătorul?

Joe Biden are un avans de sub 10 procente la nivel naţional şi o depăşeşte pe Clinton la intenţiile de vot în statele cheie, dar actualul preşedinte american are încă şanse să câştige al doilea mandat. Ultimele sondaje arată că Biden este cotat cu 51% din votul popular, în timp ce Trump are 42%. Situaţia este destul de similară celei din 2016, dar Biden pare a avea un avantaj mai mare având în vedere că Trump a pierdut din voturi în contextul pandemiei COVID-19. Trump apasă însă tare pe acceleraţie în marşuri de campanie şi poate provoca surprize mai ales în statele strânse.

Câştigătorul trebuie să obţină cel puţin 270 de voturi din 538 în Colegiul Electoral, aceste voturi contând în faţa votului popular.

USA Today analizează stadiul actual al cursei şi cum se pot decide rezultatele în favoarea unuia din candidaţi în funcţie de tendinţele de vot din statele indecise sau decisive pentru înclinarea balanţei. În plus, voturile din unele state sunt numărate mai repede decât în altele şi va conta şi raportul dintre voturile anticipate şi cele din cele ziua alegerilor. Peste 74 de milioane de americani au votat deja, în persoană sau prin corespondenţă şi se estimează că peste 150 de milioane de americani se vor prezenta la scrutinul din acest an.

Preşedintele SUA poate fi ales în funcţie de voturile din patru grupe de state.

Grupul celor 3 mari state din Rust Belt (declin industrial): Michigan, Pennsylvania şi Wisconsin

Cea mai simplă rută spre victorie pentru Biden este să câştige aceste 3 state în care Trump a câştigat cu marjă restrânsă în 2016. Totodată, Biden are nevoie de victorii în toate statele lui Hillary din precedentele alegeri.

Trump a luat sub 1% din voturi în Michigan, Pennsylvania şi Wisconsin în 2016 şi ar trebui să câştige în cel puţin unul din ele pentru a fi reales. În caz contrar, ar depinde de întoarcerea unui stat al lui Hillary Clinton.

Ambele campanii s-au centrat pe Pennsylvania ca stat decisiv, care are şi cei mai mulţi electori, 20, ambii candidaţi organizând marşuri electorale în această săptămână.

Sondajele îl dau câştigător aici pe Biden, care conduce cu 5.3%. În Wisconsin, unde în 2016 Trump a avut doar 0.23 %, Biden are în prezent 8.1%.

Aceste 3 state vor număra voturile prin corespondenţa începând abia din noaptea alegerilor sau de a doua zi, aşa că rezultatele vin cel mai târziu de aici.

Grupul statelor sudice Arizona, Florida, North Carolina

Sunt state în care rezultatele voturilor prin corespondenţă ar putea fi deja ştiute în noaptea alegerilor sau a doua zi.

Biden conduce uşor în sondaje în ele. Trump le-a câştigat în 2016 la o diferenţă medie de sub 4 procente.

Biden iese preşedinte dacă câştigă Florida (29 de electori) şi una din celelalte două state plus toate statele luate de Clinton. Pe de altă parte, Trump ar fi nevoit să câştige toate statele din Midwest din prima grupă.

Invers e valabil pentru Biden, dacă Trump obţine statele din a doua grupă.

Biden conduce în sondaje astfel: Arizona (2.4%), Florida (1.5%), North Carolina (1.2%).

Procentele lui Trump din 2016: Arizona (3.5%), Florida (1.2%), North Carolina (3,7%).

Grupul statelor unde Biden are şanse mai mici

În 2016, Trump a învins în Iowa, Ohio, Georgia şi Texas cu o marjă mai largă decât în statele-cheie sudice enumerate mai sus. Aici cursa e ceva mai strânsă, iar Trump are nevoie să-şi menţină aceste state de partea sa pentru a câştiga. Biden, în schimb, poate câştiga şi fără aceste state.

O mare parte din voturi ar putea fi deja numărate în noaptea alegerilor, iar rezultatele strânse aici poate fi un semnal de probleme pentru Trump peste tot.

Biden conduce în Iowa (2.4%) şi Georgia (1.5%), în timp ce Trump are un avans în Ohio (0.6%) şi Texas (3%).

În 2016, lucrurile stăteau destul de diferit pentru Trump: Iowa (3.5%),, Georgia (0.4%), Ohio (3.7%), Texas (9%).

Grupul statelor pe care Trump speră să le ia de la Clinton

Statele-cheie Minnesota, Nevada şi New Hampshire au fost câştigate de Clinton în 2o16 şi sunt cea mai mare variabilă în alegeri. Trump şi-a mai îmbunătăţit cifrele în primele două, dar Biden conduce în sondaje în toate trei, depăşind-o pe Clinton cel puţin în intenţiile de vot.

Trump a mărit numărul de reclame plătite la televiziune în Minnesota şi i-a dat o lovitură electorală lui Biden după ce acesta a vorbit de tranziţia industriei petrolului către forme mai verzi de energie.

Dacă Trump ar lua Minnesota, ar da peste cap calculele în Midwest şi ar compensa un potenţial eşec în Wisconsin sau Michigan. New Hampshire ar putea fi însă de neatins pentru preşedintele american: aici Biden are 11% din intenţiile de vot.

În celelalte două state cheie din grupă, Biden are voturi la jumătate: Minnesota (6%), Nevada (5.2%).