Rupert Murdoch, proprietarul Fox News: Prea mulţi oameni au luptat pentru ca libertatea de exprimare să fie suprimată de această ortodoxie justiţiară

Murdoch, 89 de ani, născut în Australia şi cetăţean american, a primit sâmbătă un premiu pentru întreaga activitate din partea Australia Day Foundation, un ONG din Marea Britanie care recunoaşte meritele australienilor care trăiesc în Regat din mai multe sectoare de activitate.

Premiile fundaţiei britanice sunt oferite „membrilor comunităţii noastre care au avut contribuţii semnificative în relaţiile dintre Australia şi Marea Britanie”, potrivit Mediaite.

„Noi, cei din media, avem o adevărată de provocare de înfruntat: un val de cenzură menită să reducă la tăcere conversaţia, să înfrâneze dezbaterea şi, în ultimă instanţă, să împiedice indivizii şi societăţile să-şi împlinească potenţialul. Această impunere rigidă a conformităţii, ajutată şi încurajată de aşa-numita social media, este o cămaşă de forţă pentru sensibilitate. Prea mulţi oameni au luptat din greu în prea multe părţi ale lumii pentru ca libertatea de exprimare să fie acum suprimată de această îngrozitoare ortodoxie justiţiară” (în engleză, woke orthodoxy; woke este un termen care se referă la justiţia rasială, politică şi socială).

Murdoch deţine un imperiu media care cuprinde reţeaua Fox News şi mai multe publicaţii britanice, americane şi australiene, între care The Times of London, The Wall Street Journal, New York Post şi Herald Sun (Australia).