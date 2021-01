@POTUS s-a întors: Primul mesaj postat pe Twitter de către Biden în calitate de preşedinte al SUA

De pe contul @POTUS, el a transmis: „Nu e timp de pierdut când vine vorba despre rezolvarea crizei cu care ne confruntăm. Din acest motiv azi mă îndrept spre Biroul Oval pentru a mă apuca de muncă, punând în aplicare o acţiune curajoasă şi ajutor imediat pentru familiile americane”.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.