Pete Buttigieg, primul ministrul gay din istoria SUA, şi soţul său au devenit părinţi de gemeni

Aceştia au postat pe Twitter o fotografie alb-negru, dintr-o încăpere ce pare a fi o rezervă de spital. Fiecare ţine câte un bebeluş înfăşat într-un scutec cu motive miniaturale.

„Suntem încântaţi să îi primim pe Penelope Rose şi Joseph August Buttigieg în familia noastră", a scris Pete Buttigieg, care a fost una dintre vedetele alegerilor primare ale democraţilor pentru prezidenţialele din 2020.

Chasten and I are beyond thankful for all the kind wishes since first sharing the news that we’re becoming parents. We are delighted to welcome Penelope Rose and Joseph August Buttigieg to our family. pic.twitter.com/kS89gb11Ax