Patru copii ucraineni bolnavi de cancer au fost evacuaţi în SUA, anunţă Blinken

"Copiii sunt printre cei mai vulnerabili într-o criză”, a declarat ministrul de externe al SUA Antony Blinken, anunţând evacuarea într-un tweet însoţit de fotografii ale unora dintre ei. El a spus că aceşti pacienţi au nevoie de "un tratament urgent şi de înaltă specialitate".



Însoţiţi de membri ai familiei, aceşti copii, care fuseseră iniţial evacuaţi în Polonia, au fost transportaţi luni la Spitalul de Cercetare pentru Copii St. Jude din Memphis, Tennessee, a declarat Departamentul de Stat al SUA.

Children are among the most vulnerable in a crisis. We are humbled to help airlift 4 Ukrainian pediatric oncology patients in need of urgent, highly specialized treatment to @StJudeResearch. These kids will safely resume critical cancer therapy disrupted by Russia’s aggression. pic.twitter.com/2d3OTAg7IZ