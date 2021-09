Melania Trump a început să se afişeze la braţul unui militar chipeş după ce au apărut acuzaţiile Stormy Daniels, povesteşte fosta ei asistentă

Stephanie Grisham, care a ocupat funcţia de şef de cabinet şi director de comunicare al Melaniei, împărtăşeşte noi relatări ale căsătoriei acesteiaîn viitoarea sa carte de memorii "I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House", care va fi lansată pe 5 octombrie. Cartea a fost obţinută de The New York Times şi The Washington Post înainte de publicare.

Grisham scrie că acuzaţiile lui Daniels şi ale altor femei „au dezlănţuit-o” pe Melania să facă afronturi subtile soţului ei în public, cum ar fi să-l excludă din fotografii şi postările de pe reţelele sociale şi să încerce să-i atragă atenţia apărând cu o escortă militară atrăgătoare. Deşi este normal ca primele doamne să aibă escorte militare la evenimente mari, Grisham scrie că Melania a ales anume un bărbat de frumos pentru a stârni gelozia lui Trump.

Wall Street Journal a raportat pentru prima dată în ianuarie 2018 că Trump a aranjat o plată de 130.000 de dolari pentru a o împiedica pe Stormy Daniels, o actriţă de film pentru adulţi, să prezinte public, înainte de alegerile din 2016, acuzaţia că Trump ar fi avut o aventură cu ea. Daniels a susţinut că ea şi Trump au făcut sex în 2006, anul după ce Trump şi Melania s-au căsătorit şi la scurt timp după naşterea fiului lor, Barron.

Melania, scrie Grisham, nu a avut nicio reacţie dură faţă de soţul ei legat de acuzaţii. Deşi prima doamnă nu avea încredere în negările lui Trump, Grisham o parafrazează spunând: „Aceasta este problema lui Donald. El s-a băgat în această mizerie. O poate rezolva singur”.

Atât Trump, cât şi Melania au lansat declaraţii publice puternic denunţând-o pe Grisham, care şi-a dat demisia după insurecţia din 6 ianuarie.