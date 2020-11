Cine este Kamala Harris, prima femeie vicepreşedinte al SUA. Care a fost primul său mesaj după anunţul câştigării alegerilor alături de Joe Biden

“Aceste alegeri sunt despre mult mai mult decât Joe Biden sau eu. Sunt despre sufletul Americii şi dorinţa noastră de a lupta pentru el. Ne aşteaptă multă muncă. Să începem” - a scris viitorul vicepreşedinte al SUA pe Twitter.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN