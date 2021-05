Fotografie virală în SUA. Cum apar soţii Biden alături de familia Carter

În fotografia publicată de Centrul Carter apar Joe şi Jill Biden alături de Jimmy şi Rosalynn Carter.

Imaginea a devenit imediat virală pe internet deoarece familia Biden pare uriaşă pe lângă soţii Carter, care par a fi miniaturizaţi.

Întâlnirea celor două familii a avut loc pe 29 aprilie, exact în ziua în care preşedintele Joe Biden a marcat 100 de zile de mandat la Casa Albă.

Jimmy Carter, care a fost al 39-lea preşedinte al SUA, are 96 de ani, iar soţia sa, Rosalynn - 93.



Potrivit presei americane, au existat în social media voci critice la adresa cuplului Biden, pentru că nerespectarea regulilor anti Covid în timpul vizitei, însă atât ei cât şi soţii Carter sunt vaccinaţi, spun jurnaliştii Digi 24.



We’re pleased to share this wonderful photo from the @POTUS and @FLOTUS visit to see the Carters in Plains, Ga.!



Thank you President and Mrs. Biden! pic.twitter.com/QcA33iUev4