Fostul director de campanie al lui Trump şi-a apărat şeful într-o audiere haotică legată de posibila punere sub acuzare a preşedintelui

Lewandowski, care se gândeşte dacă să candideze pentru un post în Senat pentru New Hampshire, s-a contrazis cu democraţii din Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor şi a declarat că refuză să răspundă oricăror întrebări despre conversaţiile cu Trump. Republicanii au încercat fără succes ca audierea să fie suspendată la scurt timp după ce a început.Lewandowski este primul martor care a fost audiat de comisie, după depoziţia dată în iulie de consilierul special Robert Mueller legată de ancheta sa privind amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale din 2016 şi acţiunile lui Trump de împiedicare a investigaţiei.„Naţiunea noastră ar fi mai bine servită dacă oficialii aleşi, ca dumneavoastră, şi-ar concentra efoturile pentru combaterea crizelor reale cu care se confruntă ţara şi nu să alerge după iepuri, cum este această audiere”, a afirmat Lewandowski în remarci făcute la începutul audierii.Casa Albă i-a cerut luni lui Lewandowski să nu relateze conversaţiile avute cu Trump după ce acesta a devenit preşedinte, inclusiv o discuţie pe care democraţii o consideră o dovadă că Trump a obstrucţionat justiţia încercând să se amestece într-o investigaţie federală şi că ar trebui să fie suspendat.Avocaţi ai Casei Albe au stat în spatele lui Lewandowski în timpul audierii.Preşedintele comisiei, democratul Jerrold Nadler, a început audierea criticând echipa de avocaţi de la Casa Albă pentru că i-au cerut lui Lewandowski să îşi limiteze depoziţia invocând o doctrină numită privilegiu executiv.Lewandowski a evitat în mod repetat să răspund întrebărilor exprimate de Nadler şi alţi democraţi, citând instrucţiunile Casei Albe de a nu discuta despre interacţiunile cu Trump de după alegeri, în afară de cele detaliate deja în raportul Mueller referitor la amestecul Rusiei în alegeri.Lewandowski a acuzat-o pe reprezentanta democrată Sheila Jackson Lee că ţine un discurs, în timp ce ea a spus că acesta evită întrebările şi o întrerupe.„Este clar acum că investigaţia a fost populată cu mulţi hateri ai lui Trump, care au avut agenda lor proprie – de a încerca să răstoarne un preşedinte al Statelor Unite ales corect. Cât despre coalizare sau conspiraţie, nu au existat. Ce a fost însă, este hărţuirea unui preşedinte din ziua în care a câştigat alegerile”, a adăugat Lewandowski.Trump a scris pe Twitter că Lewandowski a oferit o declaraţie de deschidere „atât de frumoasă”.Preşedintele a încercat anterior să susţină posibila candidatura a lui Lewandowski pentru Senat, descriindu-l ca ”un tip fantastic”, care ar fi ”un senator extraordinar”.Democraţii l-au întrebat pe Lewandowski despre eforturile preşedintelui de a-l convinge pe procurorul general de atunci, Jeff Sessions, să îndepărteze investigaţia Mueller de la campania pentru alegerile din 2016. Episodul este unul dintre incidentele incluse în raportul Mueller publicat în aprilie, pe care democraţii îl consideră o dovadă că Trump a obstrucţionat justiţia.Lewandowski a spus:„Preşedintele nu mi-a cerut niciodată să fac ceva ilegal”.Potrivit Constituţiei SUA, Camera Reprezentanţilor are dreptul să voteze pentru punerea sub acuzare a preşedintelui, iar Senatul organizează un proces pentru a decide dacă acesta trebuie sau nu destituit. Camera este controlată de democraţi, iar Senatul de republicani.Casa Albă a mai cerut altor doi martori, foştii consilieri Rob Porter şi Rick Dearborn, să nu depună mărturie.

