Fostă consilieră de securitate naţională, dezvăluiri despre Trump, Putin şi atitudini sexiste la Casa Albă

Hill a relatat într-un interviu pentru AP că Putin abia dacă remarca că este acolo când era aşezată alături de el conform protocolului la dineurile de la Casa Albă şi acelaşi tratament l-a primit şi de la preşedintele SUA care nici măcar nu ştia cine este şi i se adresa cu „draguţă”.





„ Hei, dacă eram un tip nu-ţi mai permiteai să vorbeşti aşa de faţă cu mine. Dar spune mai departe, ascult”, spune ea despre faptul că de multe ori bărbaţii purtau conversaţii fără a ţine cont de prezenţa ei.





Născută în Marea Britanie, cu un tată miner, a studiat în Rusia şi a devenit cetăţean american. A scris în colaborare o carte despre Vladimir Putin şi urmează să lanseze o carte, „There Is Nothing for You Here”, în care dezvăluie aspecte ale experienţei sale la Casa Allbă. Fiona Hill a depus o mărturie zdrobitoare la procesul de impeachment al lui Donald Trump.





„De la personal la cei aflaţi în orbita sa, Trump cerea atenţie constantă şi adulaţie” şi, mai ales în privinţa relaţiilor internaţionale, „vanitatea şi respectul de sine fragil erau punctele acute de vulnerabilitate”.

Hill descrie ce a simţit când a văzut că Trump îi ţine partea lui Putin la conferinţa lor comună din Finlanda, în 2019.





„Voiam să pun capăt întregii afaceri. Îmi trecea prn minte să fac o scenă sau simulez o criză epileptică şi să mă prăbuşesc peste jurnaliştii din spatele meu. Dar nu aş fi reuşit decât să sporesc umilinţa spectacolului”, a dezvăluit ea.

Totuşi Trump nu era lipsit de abilităţi, având capacitatea de a vorbi pe limba oamenilor obişnuiţi şi a eluda cutumele elitei politice care nu prea se amesteca cu mulţimea, recunoaşte ea.





„Avea un simţ înnăscut pentru ce vor oamenii. Ştia cum să vorbească cu ei chiar dacă nu era în papucii lor. Le înţelegea trăirile”, spune Hill, care admite că ar fi putut folosi acest talent pentru mobilizarea oamenilor dacă nu se punea pe sine în centru.





Vanitatea lui Trump a pecetluit şansele unui acord de control al armelor cu Putin, care ştia pe ce buton să apese în interacţiunea cu liderul american, în timp ce întrebările de la conferinţa de presă „au atins chiar în miezul nesiguranţelor” acestuia din urmă legate de alegerea sa ca preşedinte.

„În drum spre ieşire, (Putin) i-a spus secretarei de presă, care era destul de aproape de interpretul nostru, că conferinţa de presă a fost ‘bullshit’”.





Hill spune că asemănările între stilurile celor lideri, în condiţiile în care Putin era un autocrat populist, erau izbitoare în anumite momente.





Faptul că Putin a manipulat sistemul politiic ca să rămână la putere pe viaţă a făcut impresie asupra lui Trump, care de altfel nu-şi ascundea admiraţia faţă de faima şi influenţa de care se bucura preşedintele rus.





Fiona Hill a oferit o mărturie din cele mai dure la audierile privind procestul de destituire, relatând că administraţia Trump a trimis o delegaţie în Ucraina într-o misiune de politică internă fără legătură cu politica de securitate naţională.





Ca cercetătoare şi cunoscătoare a realităţilor din Rusia, care a crescut în Marea Britanie şi a trăit în SUA, spune că cele trei ţări au în comun schimbări apărute parţial din cauza distrugerii industriilor grele. Acest fapt a provocat o „criză a oportunităţii” şi a deschis calea accensiunii la putere a liderilor populişti precum Putin, premierul britanic Boris Johnson şi Trump, pentru că ei au prins pe un teren al anxietăţilor şi suferinţelor celor care s-au simţit lăsaţi deoparte.





Hill spune că a preluat funcţia la Casa Albă îngrijorată fiind de acţiunile Rusiei şi „a plecat de acolo conştientizând, după ce a fost martor la tot, că de fapt problema era SUA ... iar ruşii doar exploatau totul”.





Într-un interviu despre cartea sa, Fiona Hill dezvăluie că, după ancheta procurorului Mueller cu privire la amestecul Rusiei în alegerile americane, oficiali din adminsitraţia Trump au poreclit-o „căţeaua Rusiei”, lucru pe care l-a aflat de la un reporter.





Ea spune că a vrut să facă cunoscute aceste aspecte pentru a atrage atenţia asupra faptului că „există încă un nivel incredibil de discriminare a femeilor”, înclusiv la Casa Alba unde s-ar aşteptat cel mai puţin în secolul 21, mai ales că femeile ocupă funcţii superioare de zeci de ani.





„Am presupus că nu prea mă iau în seamă, dar, când am aflat cum m-au poreclit, am decis să fac din asta o chestiune de mândrie în carte pentru că e un cuvânt folosit mereu mai ales pentru a descrie furia unei femei”, a declarat ea într-un interviu pentru un post de televiziune american înaintea lansării cărţii sale săptămâna viiitoare.