EXCLUSIV Interviu cu o antrenoare sexuală: „Intimitatea şi sexul sunt vitale”

Molly Spock a fost chelneriţă o perioadă, însă la începutul pandemiei de SARS-CoV-2 şi-a pierdut slujba. Molly, care încă de când era mică ura senzaţia hainelor pe piele, preferând să stea dezbrăcată atunci când era acasă, s-a adaptat repede. Este instructor de yoga şi a început să includă în şedinţele sale şi antrenamentul sexual. Mai mult, ea face şi sesiuni de îmbrăţişări.

Preţul pentru o oră de îmbrăţişări este de 100 de dolari, în timp ce sesiunile de antrenament sexual costă 100 dolari ora la telefon sau 200 de dolari pe oră dacă sesiunea este faţă în faţă.

Tânăra de 32 de ani din Los Angeles a devenit adeptă a nudismului acum 11 ani, când a vizitat o staţiune de nudişti din Palm Springs, California, petrecându-şi numeroase zile jucând tenis şi mâncând goală.

După cum spune Molly Spock, fiica sa Joey, care are trei ani, este opusul ei până în prezent, micuţa adorând să poarte haine. Conform lui Molly, o simplă îmbrăţişare are foarte multe calităţi curative.

De câţiva ani, Molly Spock frecventează plajele de nudişti din sudul Californiei. Tânăra i-a spus partenerului său Louis (34 de ani) încă de la începutul relaţiei lor că preferă să stea dezbrăcată, iar acesta a început şi el după o perioadă să practice nudismul.

Cum a fost să îţi schimbi jobul de la chelneriţă la antrenoare sexuală?

Schimbarea de job, de la chelneriţă la antrenoare de sex şi îmbrăţişări profesioniste, a fost una uimitoare. Nu mi-a plăcut niciodată să fiu chelneriţă. Îmi iubesc noul job. Iubesc să vorbesc despre sex. Este tema mea preferată de discuţie cu toată lumea. Şi cinele devin mai interesante când vorbesc despre sex.

Molly Spock FOTO: arhiva personală

Cum ţi-a venit ideea de a face antrenamente sexuale?

Mă întorceam de la una dintre plajele mele preferate de nudişti şi am oprit cu prietenul meu să luăm prânzul. Am început să ne gândim la ce slujbă ar fi bună şi plăcută pentru mine. Ne-am gândit la un job legat de lucrul cu corpul, de motivarea oamenilor. Şi apoi am început să mă gândesc diferit, la o piaţă de nişă, iar asta m-a dus la îmbrăţişări şi antrenament sexual.

De ce preferi să stai dezbrăcată acasă? Este un fel de libertate totală a corpului tău?

Sunt de acord cu tine. Prefer să umblu goală prin casă pentru că pentru mine este o libertate totală. Nu îmi place senzaţia hainelor pe piele şi în plus faptul că spăl mai puţin este un bonus (Râde). Mi-a plăcut să stau dezbrăcată de când eram mică. Mama îmi spunea că îi era greu să mă facă să ţin hainele pe mine. Mă simt mai mult eu însămi când sunt goală.

De ce încă sunt destui oameni care nu sunt de acord cu nudismul? Este încă nuditatea un fel de tabu?

Nu ştiu exact de ce sunt atâţia oameni care nu sunt de acord cu nudismul. În opinia mea, cred că prejudecata asta vine de la generaţiile de oameni care le-au spus copiilor lor că trebuie să poarte haine şi că trupul tău trebuie să fie văzut doar în privat şi cu cineva pe care îl iubeşti. Cred că este o abordare OK în ceea ce priveşte nuditatea, nu am vreo problemă cu asta. Eu ador însă atenţia pe care o primesc când sunt goală în public. Sunt un fel de exhibiţionistă. Mereu mi-a plăcut să fac lucruri în afara normelor. E uimitor să iubeşti pielea în care eşti şi să te exprimi într-un mod autentic. Dacă vrei să fii dezbrăcat la o plajă de nudişti, fă-o. Dacă vrei să porţi costum de baie, fă asta. Nimeni nu trebuie să mă judece cum încerc să îmi trăiesc viaţa.

Cât de mult avem nevoie de puterea vindecătoare a intimităţii şi implicit a sexului?

Intimitatea şi sexul sunt ca hrana şi apa, sunt vitale pentru existenţa noastră. Atunci când ne naştem suntem puşi în braţele mamei. Suntem imediaţi înconjuraţi cu atingeri şi afecţiune, iar asta continuă pentru mare parte a copilăriei noastre. Cred că atingerile ne ajută să ne formăm ataşamentul faţă de oamenii cei mai dragi nouă.

Aşa că atunci când suntem în intimitate cu partenerii noştri ne simţim înconjuraţi cu afecţiune, aşa cum era pe când eram mici. Bineînţeles, aşa cum e şi cu hrana şi apa, unii dintre noi avem nevoie de mai multă afecţiune. Eu sunt o femeie foarte sexuală. În general mă conectez cel mai bine cu cineva care are aceeaşi energie sexuală ca mine. Cred că fiecare cuplu trebuie să lucreze asupra acestui aspect şi este esenţial ca cei doi parteneri să realizeze ce fel de relaţie vor să aibă din punct de vedere sexual şi să fie simţiţi şi auziţi într-o relaţie.

Molly consideră că este important să ieşim din zona noastră de confort FOTO: arhiva personală

Este o interdependenţă între nudism şi încredere în sine?

Da, cu siguranţă. Cred că este un nivel de încredere în sine care te ajută să fii dezbrăcat în public sau în privat. Când eşti capabil să îţi arăţi corpul gol lumii, apari într-un mod care este incredibil de vulnerabil şi înspăimântător pentru cei mai mulţi oameni. Arăţi celor din jur părţi din tine ce în mod obişnuit sunt ţinute ascunse. Arăţi celor de lângă tine că este Ok să te simţi bine în pielea ta. Este OK să ai cearcăne, riduri, cicatrici, este OK să araţi în felul în care arăţi. Creştem şi ne dezvoltăm cel mai mult când ieşim din zona noastră de confort.

Care au fost cele mai interesante reacţii de la oamenii care te-au văzut dezbrăcată?

Am deschis de mai multe ori uşa dezbrăcată. Odată, un băiat care livra pizza a scăpat pachetul pe jos, după care îşi tot cerea scuze fără să mă privească deloc. În altă ocazie, cineva care mi-a adus un colet nu a avut vreo reacţie. În ambele cazuri m-au uimit reacţiile.

Molly are deja numeroşi clienţi FOTO: arhiva personală

Cum este feedback-ul clienţilor la coachingul sexual?

Clienţii mei pleacă de fiecare dată mai încrezători legat de problemele lor după ce terminăm sesiunile. Le ofer un loc sigur unde să discute despre temerile lor, despre fanteziile şi ruşinea privind sexul. Cred că e ceva incredibil de curajos să încerci să ajuţi oamenii în probleme de intimitate şi sex. Încă nu am femei printre clienţii mei. Dar mi-aş dori să lucrez şi cu femei!

„Trebuie să îi îmbrăţişăm mai des pe cei pe care îi iubim”



Care ar fi cel mai important sfat pe care l-ai da ca antrenoare sexuală unui cuplu?



Cel mai important sfat este acela de a comunica. Nu vă asumaţi faptul că vă cunoaşteţi partenerul complet. Chiar dacă sunteţi împreună de peste 10 ani, v-aţi schimbat mult amândoi. Fiţi curioşi şi puneţi-vă unul altuia întrebări delicate. Întrebaţi-vă unul pe celălalt dacă sunteţi satisfăcuţi din punct de vedere sexual sau dacă aţi dori să încercaţi ceva pervers. Ascultaţi-vă cu încredere unul pe celălalt. E esenţial să fiţi prezenţi 100% unul faţă de celălalt.

Oferi şi sesiuni de îmbrăţişări clienţilor. Cum te simţi? Sunt îmbrăţişările un element cheie pentru o viaţă normală şi sănătoasă?

Ador îmbrăţişările, sunt un element esenţial pentru o viaţă sănătoasă. Îmbrăţişările aduc doi oameni într-un loc foarte intim. Căldura corpului tău şi pielea care îl atinge pe celălalt dau o senzaţie de apropiere extremă faţă de celălalt. Când te îmbrăţişezi cu partenerul, adopţi spaţiul lui şi viceversa. Poţi să te uiţi în ochii partenerului în timp ce vă îmbrăţişaţi. E cumva ca o întoarcere la inocenţă, la vremea când eram copii. Părinţii ne înconjurau cu îmbrăţişări şi contacte virtuale. Aşa că atunci când îmbrăţişăm trupurile noastre îşi aduc aminte de senzaţia de a fi mângâiat şi vulnerabil. Ne simţim în siguranţă când suntem în braţele cuiva. Cred că toţi ar trebui să ne face timp mai mult să îi îmbrăţişăm mai des pe cei pe care îi iubim.

