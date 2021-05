Ellen DeGeneres nu va mai realiza celebrul talk-show distribuit de Warner Bros. Television

Emisiunea a fost un instrument major în peisajul talk-show-ului de-a lungul derulării sale şi chiar a inspirat o serie de spin-off-uri. Printre acestea: "Ellen’s Game of Games", "The Masked Dancer", "Family Game Fight" şi "Ellen’s Greatest Night of Giveaways".







Au existat zvonuri când şi-a prelungit contractul în 2019 că DeGeneres plănuieşte să încheie talk-show-ul, dar a semnat atunci pentru încă trei ani.

"Mă gândeam să mă opresc după al 16-lea sezon", a declarat într-un interviu DeGeneres pentru The Hollywood Reporter. "Acela urma să fie ultimul meu sezon şi au vrut să semnez pentru încă patru ani şi am spus că poate semnez pentru unul. Mi-au spus că nu se poate semna pentru un singur an. "Nu facem aşa cu partenerii şi posturile TV au nevoie de un contract mai angajat". Aşa că, am stabilit pe încă trei ani şi am ştiut că va fi pentru ultima dată. Acesta era planul".

Recent, însă, emisiunea şi Ellen DeGeneres au fost acuzate de comportament rasist şi de intimidare în cadrul emisiunii.

"The Ellen DeGeneres Show" a fost subiectul unei anchete interne derulate de WarnerMedia după ce au fost primite mai multe acuzaţii de rasism şi privind condiţiile de muncă. Decizia de a încheia seria nu este deloc surprinzătoare, în contextul în care contractul actual al realizatoarei se încheie în 2022.

"The Ellen DeGeneres Show" se va încheia oficial în 2022, DeGeneres găzduind emisiunea din 2003, ceea ce înseamnă că programul se va încheia după 19 sezoane.