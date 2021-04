Boicotat de presă şi de reţelele sociale, Donald Trump a ajuns să fie intervievat de noră şi să vorbească despre proiectele sale la nunţi VIDEO

Primele declaraţii publice ale lui Donald Trump, după o pauză de două luni, au fost practic o continuare a ultimelor declaraţii pe care le-a făcut înainte de a părăsi Casa Albă: că a câştigat alegerile în statul Pennsylvania, că alegerile au fost fraudate, că alegerile au fost „o ruşine, avem un sistem de vot la nivelul ţărilor din lumea a treia”.

Trump a amintit şi de episodul în care actualul preşedinte Joe Biden s-a împiedicat pe scările avionului şi l-a comparat cu un moment asemănător pe care l-a trăit el. Fostul preşedinte s-a plâns că a apărut săptămâni la rând la posturile de ştiri după ce şi-a târşâit picioarele pe o platformă alunecoasă, de teamă să nu cadă, în vreme ce căzătura lui Joe Biden nu a fost difuzată de televiziuni.

„Iar tipul ăsta (Joe Biden - n.r.) cade de trei ori, ultima oară nici nu se mai poate ridica, nu ştia nici unde naiba se află şi n-a apărut nici măcar la ştirile de seară”, a rezumat Donald Trump incidentul. El a acuzat media că îi tratează diferit, dar a avut şi un cuvânt bun despre Joe Biden: „Sper că e bine, sper că e într-o formă bună”. Discuţia a rămas în zona media, pe care Donald Trump o consideră coruptă. El a dat de înţeles că de acum înainte va comunica prin intermediul comunicatelor de presă, pe care le poate prelua oricine, şi nu prin reţelele sociale, care îi pot cenzura mesajul. De altfel, el a remarcat că Twitter, care i-a blocat definitiv contul după atacul din ianuarie asupra Capitoliului, este „plictisitor”. Donald Trump a mai spus că poziţia Statelor Unite în lume s-a diminuat mult de când nu mai este el preşedinte.

„Cred că China este foarte fericită acum, cred că Rusia şi alte ţări sunt foarte fericite, se uită la ce se întâmplă acum şi nu le vine să creadă”, a afirmat fostul preşedinte.

Lara Trump s-a plâns, pe Instagram, că postarea în care promova interviul a fost ştearsă, Facebook precizând că interdicţia nu îl vizează doar pe fostul preşedinte, ci şi alte pagini sau conturi care îi fac reclamă acestuia. Donald Trump a fost suspendat de pe Twitter şi Facebook ca urmare a asaltului asupra Capitoliului din 6 ianuarie. O decizie cu privire la o eventuală ridicare a interdicţiei nu a fost luată încă de conducerea platformei.

Ambiţiile politice ale norei fostului preşedinte

Lara Trump, nora preşedintelui american în exerciţiu Donald Trump, intenţionează să candideze în alegerile la Senat din statul său natal, North Carolina, în 2022, potrivit presei americane, relatează AFP.

Lara Trump, soţia lui Eric Trump, fiul mai mic al miliardarului republican, ”le-a spus asociaţilor săi că intenţionează să candideze la Senat în 2022”, scrie The New York Times, care citează trei ”aliaţi”, sub protecţia anonimatului.

Actualul senator republican Richard Burr a anunţat că nu mai candidează la un nou mandat.

Lista candidaţilor republicani care vor să-l înlocuiască se anunţă lungă.

Secretarul general al Casei Albe Mark Meadows, fostul guvernator Pat McGory şi guvernatorul în exerciţiu Dan Forest sunt posibili candidaţi la acest post, potrivit site-ului Politico.

North Carolina este un stat istoric republican şi a votat cu Trump la 3 noiembrie, însă cu un scor mai slab decât în 2016.

Acest stat este considerat tot mai mult un posibil stat-cheie, adică susceptibil să treacă în tabăra adversă.