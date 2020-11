Alegeri SUA 2020. Primele rezultate ale prezidenţialelor, anunţate în două sate din New Hampshire

Candidatul democrat Joe Biden a câştigat toate cele cinci voturi în cătunul Dixville Notch. Actualul preşedinte american Donald Trump a obţinut majoritatea celor 16 voturi în Millsfield, în timp ce cinci persoane au votat pentru Biden.

Secţiile de votare s-au deschis la miezul nopţii (05:00 GMT) în cele două sate aflate lângă graniţa cu Canada, care au continuat tradiţia începută în 1960 în pofida pandemiei de COVID-19 din acest an.

Alegătorii din Dixville Notch, un cătun cu doisprezece locuitori din nord-estul Statelor Unite, au dat startul simbolic alegerilor prezidenţiale în noaptea de luni spre marţi, informează France Presse.

Acest sat pierdut în pădurile din New Hampshire, lângă graniţa canadiană, a continuat o tradiţie stabilită din 1960, care i-a adus titlul de "First in the Nation" (Primul din ţară).

În afară de satul vecin Millsfield, care a votat de asemenea în cursul nopţii de luni spre marţi, secţiile de votare se deschis la ora locală 6.00 (13.00, ora României) sau la ora locală 7.00 (14.00, ora României).

Potrivit tradiţiei, toţi alegătorii se adună în legendara "Ballot Room" (”sala scrutinului”), la complexul The Balsams pentru a-şiexprima voturile secrete imediat ce se deschide secţia de votare, la miezul nopţii, scrie CNN.

După ce sunt exprimate toate voturile, ele sunt numărate şise anunţă rezultatul - cu multe ore înainte de oriunde altundeva, ceea ce face din cătun un loc favorit al jurnaliştilor şi observatorilor care vor indicii despre Ziua Alegerilor.

În pofida atenţiei de care se bucură, cătunul, care nu face parte din New Hampshire, nu prezice întotdeauna eventualul învingător sau măcar votul statului.

În 2016, Dixville Notch a votat cu democrata Hillary Clinton.

La Millsfield, Donald Trump a obţinut o victorie, cu 16 la 5 voturi, împoriva lui Joe Biden.

Pandemia covid-19 a subminat planul de a vota noaptea la Hart's Location, o localitate situată mai la sud, în White Mountains, unde toţi cei 48 de alegători urmau să voteze ziua, au stabilit autorităţile.