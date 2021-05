Adio F-22 Raptor, cel mai bun avion de vânătoare din lume. Cu ce aparat de zbor va fi înlocuit

Generalul Charles Q. Brown Jr. a anunţat recent că vrea să restrângă flota de avioane tactice de luptă a SUA, de la şapte tipuri la doar patru, iar F-22 „Raptor”, scrie presa de peste Atlantic, ar urma să fie retras.

Într-un interviu acordat pentru jurnalista Oriana Pawlyk, de la military.com. generalul Brown a subliniat că intenţionează să reducă drastic numărul aeronavelor din cadrul USAF.

Întrebat pe acest subiect, un purtător de cuvânt al USAF a subliniat, potrivit defenseromania.ro, că generalul Brown gândeşte pe termen lung şi în contextul „unei flote foarte mici”.

Conform sursei citate, F-22 va deveni din ce în ce mai greu de susţinut, mai ales că va depăşi vârsta de 25 de ani în 2030.

Înlocuitorul său va fi viitorul avion de luptă al SUA, de generaţia a VI-a, cunoscut sub numele de NGAD (Next Generation Air Dominance).

Generalul Clinton Hinote a recunoscut că data la care F-22 ar urma să fie retras din serviciul USAF corespunde cu etapele derulării programului NGAD.

Totuşi, a precizat el pentru Defense News, înlocuirea F-22 cu NGAD ar putea avea loc spre începutul anilor 2030, când Raptorul va avea o vechime de 40 de ani.

„Nu trebuie să luăm această decizie anul acesta. Să vedem când trecem de la programul de dezvoltare NGAD la programul de producţie”, a spus generalul Hinote.

Încă nu se ştie în ce fază de proiectare se află viitorul avion de generaţia a VI-a al SUA, notează defenseromania.ro.

În septembrie anul trecut, Will Roper, asistent pentru achiziţii în Secretariatul Forţelor Aeriene, a declarat că US Air Force a proiectat, construit şi testat în secret cel puţin un prototip al unui avion de generaţia a VI-a.

Un al doilea prototip, cu un design complet nou, s-ar afla într-o anumită etapă de producţie, a mai declarat Generalul Hinote, de data aceasta pentru revista Air Force Magazine.