Şeful diplomaţiei SUA: Moldova şi Georgia sunt în pericol, ar trebui să fim atenţi la ce se întâmplă în aceste ţări

Potrivit lui Blinken, Statele Unite colaborează îndeaproape cu Republica Moldova şi Georgia.







”Vă împărtăşesc îngrijorarea cu privire la situaţia vulnerabilă din Georgia şi Moldova. Avem o cooperare foarte strînsă cu ei. Am fost în Moldova acum cîteva săptămîni. Şi secretarul nostru pentru populaţie, refugiaţi şi migraţie a fost acolo. Am alocat alte 100 de milioane de dolari pentru a sprijini Moldova sub egida conferinţei Germaniei” le-a spus Blinken senatorilor.





El a vorbit despre eforturile de integrare a sistemelor energetice ale R. Moldova şi Ucrainei cu Europa, menţionând că au fost înregistrate succese, dar mai este mult de muncă în acest sens. Secretarul de Stat al SUA a mai vorbit şi despre eforturile depuse de Chişinău în găzduirea refugiaţilor ucraineni.





”Trebuie să asigurăm disponibilitatea agenţiilor ONU pentru fluxurile potenţial mari de refugiaţi în Republica Moldova. Ei au acceptat deja mulţi oameni, aceasta este o ţară mică. Există şi probleme referitoare la Georgia despre care pot vorbi, dar aţi pus accentul corect. Trebuie să fim atenţi la Georgia şi Republica Moldova, ele sînt în pericol. Am văzut cîteva cazuri în R. Moldova şi Transnistria şi urmărim foarte atent acest lucru” a conchis oficialul american.