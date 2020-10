Rusia a expulzat doi diplomaţi bulgari

„Ambasadorul Bulgariei, Atanas Krastin, a fost convocat pe 12 octombrie la sediul MAE al Rusiei, unde i-a fost înmânată o notificare (...) cu privire la măsură luată”, se arată într-un comunicat al diplomaţiei ruse.



„Acest pas este o măsură «în oglindă» la decizia neîntemeiată luată de autorităţile bulgare de a expulza doi adjuncţi ai şefului Misiunii comerciale a Federaţiei Ruse de la Sofia în septembrie a.c.”, precizează comunicatul difuzat pe larg de presa de la Moscova.



La sfârşitul lui septembrie, Sofia a declarat persona non grata doi diplomaţi ruşi prinşi dedându-se unor activităţi de spionaj militar în teritoriul bulgar.



Potrivit Sofiei, cei doi aşa-zişi diplomaţi ruşi căutau încă din 2016 să culeagă informaţii despre planurile de modernizare ale armatei bulgare şi întreţinerea tehnică a echipamentului militar. Aceste informaţii erau colectate pentru GRU, serviciul de informaţii al Statului Major al Armatei Ruse.



În mod tradiţional, Bulgaria, ţară membră NATO din 2004 şi UE din 2007, întreţine relaţii politice şi economice strânse cu Rusia, dar cazurile de spionaj implicând cetăţeni ruşi s-au înmulţit în ultimul an. În octombrie 2019, Bulgaria a expulzat un diplomat rus sub acuzaţia de spionaj. În ianuarie anul acesta, alţi doi ruşi au fost expulzaţi din Bulgaria.

Cazurile similare s-au înmulţit în ultimul an şi în Europa, implicând recent Austria, Cehia, Germania, Norvegia şi Slovacia.

Moscova a răspuns la rândul ei prin expulzări simetrice.