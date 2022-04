Războiul din Ucraina înfurie influencerii. Rusoaicele îşi taie genţile Chanel: „Sunt împotriva unui brand care susţine rusofobia” VIDEO

Victoria Bonya, o tânără fotomodel care are 9 milioane de urmăritori pe Instagram, a postat o filmare în care taie cu foarfeca o geantă neagră, marca Chanel.

„Dacă Chanel nu îşi respectă clienţii, noi de ce să respectăm casa de modă Chanel?”, este mesajul transmis de tânără.

Exemplul acesteia a fost urmat şi de prezentatoarea TV şi actriţa Marina Ermoshkina, care are un număr de 299.000 de followeri pe Instagram.

„Nicio geantă, niciun lucru nu merită dragostea mea pentru Patria mea. Nu merită respectul meu. Sunt împotriva rusofobiei, sunt împotriva unui brand care susţine rusofobia”, a scris ea în descrierea clipului video postat.

DJ Katya Guseva a ales şi ea să distrugă o geantă Chanel, cu toate că şi-a dorit enorm de mult un produs de la această casă de modă.

„Întotdeauna am visat să am în garderoba mea o geantă Chanel, şi asta s-a întâmplat anul trecut. Dar după ce am aflat despre politica mărcii faţă de ruşi, am decis să scot aceste genţi din viaţa mea de zi cu zi până când situaţia se va schimba”, a spus ea în filmarea postată pe reţelele de socializare, scrie Business Insider.

La fel ca multe alte branduri de lux, Chanel a ales să se retragă de pe piaţa rusă după începerea războiului din Ucraina şi a oprit vânzarea produselor online către ruşi.

Mai multe persoane au descris această mişcare drept „rusofobie în acţiune”. Casa de modă a transmis că nu face decât să respecte sancţiunile UE, care interzic vânzarea în Rusia a produselor de lux care costă mai mult de 300 de euro.