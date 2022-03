Mesajul unui rus din noua generaţie, despre războiul lui Putin: Consolarea mea este că îşi sapă şi propriul mormânt în Ucraina

Motivul pentru care nu vedem încă o revoluţie având loc la Moscova nu este faptul că oamenilor nu le pasă de ce se întâmplă în Ucraina, Dimpotrivă, fluxul meu de ştiri de pe reţele sociale este plin cu mesaje ale ruşilor care îşi exprimă opoziţia faţă de război.

„Ce s-a întâmplat?”, scriu ei.

„Cum s-a ajuns aici? E o nebunie!”.

Oamenii zic că se simt vinovaţi că sunt ruşi. Se filmează cum îşi ard paşapoartele ruseşti. Eu am postat: „Sunt rus, dar Putin nu este preşedintele meu”.

Dar pe stradă protestând sunt mult mai puţini. Trebuie să înţelegi că cetăţenii obişnuiţi din Rusia sunt cumplit de speriaţi. În prima zi a conflictului, aproape 1.000 de protestari au fost închişi în Rusia numai pentru că au ieşit din casă cu o bucată de hârtie pe care scria: „Nu vreau război”. Potrivit sursei media independente „OVD-info”, în primele patru zile ale războiului au fost arestate peste 5.200 de persoane.

Prietenul meu a stat la închisoare doar pentru că mergea pe aceeaşi stradă pe care se aflau manifestanţii. Un profesor de sociologie a fost arestat în centrul Moscovei şi sunt relatări că ar fi fost bătut în spatele unui autozak (camion al poliţiei).

S-au înfiinţat echipaje de poliţie mai multe decât aş putea număra - cu denumiri noi precum Rosgvardiia (forţa militară internă a Rusiei) - iar ele sunt nemiloase. Aceste forţe au fost create acum câţiva ani special pentru a patrula străzile Moscovei (şi altor oraşe) ca să oprească orice li s-ar părea „suspect”.

Nu contează cine eşti - că eşti cineva de 18 ani sau o gravidă matură - fii sigur că te vor altoi şi apoi te vor sui într-o dubă ca să te ducă la interogatoriu. Pentru că, atunci când la butoane se află un fost agent KGB, ai o ţară care funcţionează ca un penitenciar uriaş.

Noi conştientizăm cu o claritate dureroasă faptul că este un război absolut fără sens. Putin se foloseşte de lecţii false de istorie, deplângând căderea Uniunii Sovietice şi prezentând argumente despre o avansare a forţelor NATO doar pentru a-şi justifica propria nebunie.Am convingerea că răspunsul autentic la întrebările pe care le pun oamenii pe reţelele sociale - „cum s-a ajuns aici”- este că Putin nu e sănătos la cap.

Nu-mi dau seama când sau de ce s-a întâmplat aşa ceva. Poate că are legătură cu vârsta. Poate că izolarea în care a stat pe timpul pandemiei l-a împins să-şi pună la îndoială moştenirea. Aş fi gata să cred orice acum.

Joia trecută, când eu şi soţia mea ucraineană ne-am trezit din somn în camera noastră de hotel din Dubai şi am aflat lumea ni s-a întors pe dos. Am dat drumul la discursul televizat al lui Putin despre operaţiunea militară. L-am oprit după 20 de minute. Ne-a îngrozit explicaţia sa atât de ambiguă. Ce însemna „operaţiune militară specială”? Era cu adevărat o declaraţie a celui de-al treilea război mondial? Am fost scârbiţi de performanţa teatrală a unui preşedinte pe care nu l-am ales niciodată. Ne-a scârbit şi mai tare gândul că cei mai mulţi ruşi ar putea să-l creadă.