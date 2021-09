Iahturile, mita şi amanta: Secretele lui Serghei Lavrov, omul care de 17 ani conduce diplomaţia rusă

Alegerea plasării lui Serghei Lavrov, 71 de ani, în fruntea listei partidului Rusia Unită nu este întâmplătoare. Aflat de 17 ani la şefia diplomaţiei ruse, Lavrov are parte de o imagine publică atent lucrată şi prezentată: funcţionar patriot, tehnocrat fără cusur, cu un stil de viaţă modest şi familist convins. Însă această imagine este departe de realitate, arată o investigaţie jurnalistică publicată pe site-ul navalny.com cu titlul „Iahturile, mita şi amanta: Ce ascunde ministrul Lavrov”. Investigaţia scoate la iveală un personaj corupt şi amoral.

„Putin îl admiră şi îl plasează în fruntea listei Rusiei Unite pentru Duma de Stat. Pentru ca alegătorii să-i vadă numele şi să gândească: «Da, îmi doresc un astfel de deputat, cu siguranţă voi vota pentru Rusia Unită». În aproape toate sondajele, Lavrov este chiar mai popular decât Putin. Este foarte celebru şi ruşii au încredere în el. Dar în zadar. Degeaba. Iată de ce”, încep autorii investigaţiei.

Lavrov pozează în public ca un familist decent, cu 50 de ani de căsătorie în spate. În timp ce se prezintă în acord cu valori specifice unei Rusii tradiţionale, conservatoare, el duce de fapt o viaţă dublă. Căci, pe lângă familia oficială, are şi o „familie secretă” cu o amantă care se bucură de maşini scumpe şi proprietăţi de lux în Moscova, la periferia capitalei ruse, dar şi la Londra, dezvăluie autorii, argumentând fiecare afirmaţie cu poze, informaţii obţinute din surse, verificarea unor date specifice, cum ar fi călătoriile de zbor etc.

Aproape toată lumea din Ministerul de Externe ştie despre amanta lui Lavrov, fiind considerată adevărata sa soţie, spune o sursă din interior. De altfel, mulţi angajaţi ai diplomaţiei ruse o au înregistrată în agendă ca Svetlana Lavrova. Numele ei este Svetlana Poliakova, are 50 de ani şi „este aproape cea mai influentă persoană din Ministerul de Externe”. „Poate concedia pe cineva pe care nu-l place, participă la evenimente oficiale şi îl însoţeşte pe Lavrov la întâlnirile cu Putin”, conform articolului.

Şi, desigur, este foarte bogată. Are un apartament de 260 de metri pătraţi pe strada Precistenka, în centrul Moscovei, unde o proprietate în aceeaşi clădire este la vânzare acum la preţul de 700 de milioane de ruble (peste 8,2 milioane de euro). Vecina ei este Liubovi Mihailovna Kabaeva, mama iubitei lui Putin. În plus, amanta lui Lavrov are şi o casă la periferia Moscovei, în timp ce fiica ei, Polina, în vârstă de 21 de ani, locuieşte într-un apartament din Londra evaluat la 4,4 milioane de lire sterline.

Oficial, Svetlana Poliakova este antreprenoare şi actriţă. Apariţiile în filme sunt rare, însă bine alese. Într-una dintre ele, interpretează rolul unei contese care spune doar trei fraze şi este aplaudată de toată lumea.

Svetlana Poliakova, amanta lui Lavrov FOTO navalny.com

„Serghei Lavrov nu este un mare geopolitician, (...) ci un escroc obşinuit, la fel ca toţi oficialii lui Putin. Minte, fură şi cheltuie bani pentru o familie secretă”, continuă autorii investigaţiei.

Aceştia au aflat totodată că Lavrov şi-a petrecut vacanţa în această vară pe un iaht în largul coastei de sud a Turciei în timp ce dădea impresia că se află la serviciu. Iahtul ar aparţine oligarhului Leonid Sluţki. Există cel puţin trei indicii că Lavrov, amanta sa şi fiica acesteia şi-au petrecut vacanţa pe iahtul Saluzi, şi anume sursele unui blogger turc, o postare a Polinei Poliakova pe reţelele de socializare şi rezervarea unui avion privat de către Svetlana Poliakova pentru zboruri dus-întors între Moscova şi Bodrum-Milas, cu plecare pe 26.07.2021 şi întoarcere pe 06.08.2021. Închirierea iahtului Saluzi pentru o săptămână costă 480.000 de dolari. „Vacanţa de 11 zile a ministrului şi a familiei sale a costat 754.000 de dolari. Acesta este salariul lui Lavrov pe ultimii şapte ani. Şi cineva a plătit pentru toate acestea!”, subliniază navalny.com.

Investigaţia mai arată, cu capturi ale datelor de zbor, că Svetlana Poliakova a călătorit alături de Serghei Lavrov în 60 de deplasări ale acestuia în interes de serviciu: Franţa, Etiopia, Austria, Turcia, Italia, Germania, Mongolia, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Qatar, SUA, Elveţia, Japonia, Singapore, Portugalia, Algeria, Tunisia, Vietnam, China, Slovacia, Grecia, Azerbaidjan. Mai mult, printre însoţitori s-au aflat şi Polina Poliakova, care, de exemplu, s-a fotografiat plimbându-se şi distrându-se la Tokyo între 19 şi 21 martie 2017 în timp ce Lavrov şi ministrul Apărării Serghei Şoigu erau primiţi de omologii lor niponi, precum şi mama iubitei şefului diplomaţiei ruse, Tamara Poliakova, în vârstă de 73 de ani, care a călătorit împreună cu „ginerele” său cu doar doi ani mai mic la Hamburg în decembrie 2016, la Viena în decembrie 2017 şi la Muenchen în februarie 2020. Scopul: „călătorie de afaceri”.

Captură navalny.com

Relaţii nefireşti cu un oligarh

La finalul investigaţiei, autorii prezintă cea mai interesantă descoperire îl versiunea lor în ceea ce priveşte viaţa secretă a lui Lavrov.

Conform investigaţiei, Lavrov întreţine relaţii obscure cu oligarhul Oleg Deripaska. El şi familia sa secretă zboară în avioanele sale, se relaxează pe iahtul său şi locuiesc în casele sale.

„Când am făcut investigaţia noastră despre Deripaska, ne-am gândit: de ce o persoană, chiar şi un oligarh, ar avea nevoie de trei avioane private identice? Ce face cu ele? În cele din urmă, am aflat! Pur şi simplu le foloseşte pentru a transporta familia Lavrov şi alţi oficiali în întreaga lume. În regim de taxi”, scriu ei.

Astfel, Svetlana Poliakova a zburat cu avioanele lui Deripaska în Sardinia în 2014, 2016 şi 2017, în Muntenegru în 2015, în Austria pentru a sărbători Anul Nou în 2016, la Karlsruhe şi la Hanovra în 2016.

În acelaşi timp, Polina Poliakova postează poze pe Instagram din vila din Porto Cervo (Sardinia) a lui Deripaska pe care o etichetează drept „a doua casă”.

Este o descoperire pentru care Lavrov ar trebui condamnat la închisoare, notează autorii investigaţiei, reluând apelul la „vot inteligent” în alegerile parlamentare.

Votul inteligent presupune susţinerea în fiecare circumscripţie electorală a candidatului cel mai bine plasat pentru a-l pune în dificultate pe cel al Rusiei Unite.

După ce şi-a exclus contestatarii din alegeri, Putin a făcut apel la „spirit civic” şi „patriotism”. „Mă bazez pe simţul vostru civic de responsabilitate, pe cumpătarea şi patriotismul vostru, pe preocuparea voastră de a alege deputaţi care vor lucra pentru binele şi în numele iubitei noastre Rusii”, a declarat şeful statului rus într-o înregistrare video postată în cursul nopţii de miercuri spre joi pe site-ul Kremlinului.

Rezultatele alegerilor din Rusia sunt aşteptate duminică, după ora 21.00 în România. Scrutinul se va desfăşura fără o opoziţie reală, cu Rusia Unită în prim-plan şi alte câteva formaţiuni ce mimează alternativa.

Devenită nepopulară, afectată de scandaluri de corupţie şi scăderea nivelului de trai, Rusia Unită are o susţinere de mai puţin de 30% în sondaje. Cu toate acestea, se aşteaptă ca formaţiunea să câştige alegerile pe fondul apatiei politice.