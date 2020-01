VIDEO Macron, furios după o altercaţie între unul dintre agenţii săi de pază şi un poliţist israelian

Un membru al forţelor de securitate israeliene a intrat iniţial în bazilică, proprietatea Franţei, iar apoi a ieşit.

Atunci când a încercat să intre din nou, el a fost dat afară de către membri ai Grupului de Securitate al Preşedinţiei Republicii (GSPR), potrivit mai multor jurnalişti prezenţi, care au evocat o ridicare a tonului.

Potrivit unuia dintre aceşti jurnalişti, doi bărbaţi s-au luat de guler.

După altercaţie, Emmanuel Macron le-a cerut cu insistenţă poliţiştilor israelieni aflaţi la lăcaşul de cult să-l lase să intre în interior, scena amintind de un incident în care a fost implicat Jacques Chirac în anii '90.

”I don't like what you did in front of me” („Nu-mi place ceea ce faceţi în faţa mea“), i-a strigat Emmanuel Macron unui poliţist israelian, căruia i-a cerut să iasă din biserică - unul dintre cele patru teritorii franceze în Oraşul Sfânt.

Şeful statului francez se afla într-o plimbare neprevăzută în program la bazilică atunci când a admonestat aceşti poliţişti israelieni.

Într-o engleză cu puternic accent francez, Macron le-a cerut poliţiştilor să părăsească acest domeniu al teritoriului naţional francez.

„Toată lumea cunoaşte regulile. Nu mi-a plăcut ce aţi făcut în faţa mea. Ieşiţi, vă rog“, a strigat preşedintele Republicii franceze, citat de ediţia franceză a Huffington Post.

„Nimeni nu trebuie să provoace pe nimeni“, a adăugat Macron.

În 1996, preşedintele francez de la acea vreme Jacques Chirac le-a cerut unor militari israelieni să-l lase să intre în bazilică.

„Do you want me to go back to my plane?“ („Vreţi să mă întorc la avion?“), le-a spus atunci Chirac militarilor israelieni.

Reacţia lui Macron