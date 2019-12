Un oraş pierdut excavat în Etiopia face parte dintr-un imperiu antic misterios care rivaliza cu cel Roman

Arheologii au descoperit un sat în nordul Etiopiei, care a aparţit în trecut unui imperiu prosper ce a rivalizat cu Romanii.

Cercetătorii au săpat o serie de pereţi de piatră şi mai multe rămăşiţe ale unor clădiri de piatră din Beta Samati, un oraş despre care se crede că ar fi existat începând cu 771 î.e.n şi până în 646 d.Hr. şi care a fost locuit în toată perioada ascensiunii civilizaţiei Aksum.

Michael Harrower, autorul studiului şi profesor asociat la Universitatea John Hopkins, a precizat într-un comunicat de presă: „Excavările Beta Samati vor ajuta la umplerea unor goluri importante din înţelegerea noastră privitoare la civilizaţiiile antice pre-Aksumite şi Aksumite”.

Raportul cercetătorilor este intitulat „Beta Samati: descoperirea şi excavarea unui oraş Aksumite”.

Civilizaţia Aksum, în ciuda locului său important în lumea antică, rămâne un mister pentru arheologii de astăzi. Astfel se explică parţial de ce descoperirea oraşului Beta Samati este atât de importantă, în timp ce descoperiri de pe vremea Regatului Aksum apar în regiunea Yeha din nordul Etiopiei.

Harrower a dezăluit că oraşul în sine a fost găsit în 2009, însă nu a fost excavat până acum şi actualii locuitori din zonă au jucat un rol important în descoperiri: „Bătrânii satului ştiau de mult timp că Beta Samati este un loc istoric important, dar multe dintre detaliile sitului istoric par să se fi pierdut de-a lungul timpului şi acolo intervine arheologia, pentru a clarifica istoria zonei”.

lost town “Beta Samati”

Archaeologists have discovered an ancient buried town in Ethiopia that was inhabited for 1400 years. The town was part of a powerful civilization called Aksum, which dominated east Africa for centuries & traded with other great powers like the Roman Empire pic.twitter.com/3iRA5KaFKY