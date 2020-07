Un cutremur de magnitudinea 7,8 în largul Alaskăi declanşează o alertă de tsunami VIDEO

Alerta vizează o zonă cu o rază de 300 de kilometri în jurul epicentrului seismului, care a avut loc la ora 6.12 GMT (9.12, ora României), la 90 de kilometri sud de Perryville, potrivit US Geological Survey.

WATCH: Sirens wail as a tsunami warning is issued for parts of Alaska after a 7.8-magnitude earthquake pic.twitter.com/WxnlQCLovP