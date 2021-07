Un băiat de 12 ani a devenit cel mai tânăr maestru de şah

Pentru a deveni maestru, un jucător de şah trebuie să obţină cele trei norme ale titlului: un premiu acordat pentru un nivel ridicat de performanţă într-un turneu de şah, precum şi un rating de 2.5000 de Elo acordat de Federaţia Internaţională de Şah.

Mishra a obţinut a treia normă după ce l-a învins pe Leon Medonca la turneul Vezerkepzo GM Mix din Budapesta.

Serghei Karjakin a deţinut recordul de vârstă timp de 19 ani. Într-un mesaj publicat pe Twitter, Abhimanyu Mishra a scris că prin acest succes a reuşit să dea „şah mat” pandemiei care l-a ţinut pe margine mai bine de un an.

„Am dat în sfârşit şah mat celui mai mare adversar (pandemia în desfăşurare) care m-a oprit pentru 14 luni. Mulţumesc tuturor pentru toată dragostea şi sprijinul vostru. De abia aştept cupa Mondială”, a scris Mishra pe contul său, scrie Digi24.

Finally checkmated the biggest opponent (ongoing pandemic ) which stopped me for 14 months. Thanks everybody for all your love and support.

Looking forward for World cup. pic.twitter.com/llao5ZMMhC