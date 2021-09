Tânăra care a fugit din Marea Britanie pentru a se alătura ISIS imploră iertare: „Nu ştiam că e un cult al morţii”

Shamima Begum a mărturisit că atunci când a decis să părăsească Londra, la vârsta de 15 ani, alături de alte două prietene, pentru a se alătura Statului Islamic, era o adolescentă care nu ştia ce face. „Nu ştiam că ISIS vrea să preia controlul lumii”, a spus aceasta într-un interviu pentru Good Morning Britain. De altfel, tânăra a declarat că a fost manipulată să se alăture ISIS:

„Am crezut că mă alătur unei comunităţi islamice. Mi s-a spus că trebuie să plec din Marea Britanie pentru că acolo nu pot fi o bună musulmană. Credeam că mă voi mărita, că voi avea copii şi voi duce o viaţă în cel mai pur stil islamic. Ştiam că e război, dar nu în zonele în care sunt femei şi copii. Credeam că voi fi în siguranţă, nu ştiam că ISIS vrea să preia controlul lumii”.

Shamima Begum a subliniat că nu s-ar mai întoarce înapoi în ISIS, despre care a transmis că nu ştia că este „un cult al morţii”. Mai mult, tânăra a afirmat că „nu poate fi justificat în niciun fel să omori oameni nevinovaţi în numele religiei” şi le-a cerut iertare oamenilor din Marea Britanie pentru decizia pe care a luat-o în urmă cu 7 ani.

„Îmi pare extrem de rău pentru toţi cei care au avut de suferit din cauza ISIS, nu sunt de acord şi nu încerc să justific nimic din ce au făcut. Nu poate fi justificat în niciun fel să omori oameni nevinovaţi în numele religiei. Aş dori să-mi cer iertare, îmi pare foarte rău. Rog publicul britanic şi oamenii din Marea Britanie să mă ierte pentru că am făcut o greşeală la o vârstă atât de fragedă”, a explicat tânăra.

Într-un interviu pentru BBC, întrebată dacă regretă că s-a alăturat Statului Islamic, aceasta a transmis: „Sigur, voi regreta acest lucru pentru tot restul vieţii mele. Fie că se vede sau nu pe faţa mea, mă macină pe dinăuntru. Nu mai pot dormi din această cauză”. Shamima a subliniat că regretă decizia de a se alătura ISIS pentru că „distruge vieţile oamenilor”.

Chestionată dacă ar mai fi avut regrete dacă ISIS nu s-ar fi destrămat, aceasta a răspuns: „Cu siguranţă. Dacă aş fi plecat spontan şi ISIS şi-ar fi recâştigat teritoriul şi întreaga putere, tot aş fi spus bine că nu sunt acolo, în acel iad. Mulţumesc lui Dumnezeu că am scăpat de acolo”. În plus, tânăra a afirmat că are această opinie de mult timp, numai că în prezent are „suficientă încredere” pentru a exprima acest lucru.





Shamima Begum, şocată că va rămâne fără cetăţenie britanică

Cetăţenia britanică a fostei eleve care s-a alăturat ISIS în 2015 a fost revocată în 2019, decizie luată de Secretarul de Stat din cadrul Miniterului de Interne al Marii Britanii, Sajid Javid.

„Nu ştiu ce să spun”, a declarat tânăra pentru ITV News la acea vreme, cu privire la revocarea cetăţeniei brtitanice. „Nu sunt extrem de şocată, dar sunt puţin şocată. Este puţin supărător şi frustrant. Simt că este puţin nedrept faţă de mine şi faţă de fiul meu”, a spus tânăra.

De asemenea, tot în 2019, Shamima Begum dorea să se întoarcă înapoi în Marea Britanie doar pentru că era însărcinată, aceasta spunând că nu regretă decizia de a se alătura ISIS.

Shamima Begum, Amira Abase şi Kadiza Sultana aveau 15, respectiv 16 ani când au părăsit Regatul Unit în februarie 2015 pentru a se alătura ISIS. Ele au zburat în Turcia, după ce le-au spus părinţilor că ies în oraş, iar ulterior au trecut graniţa în Siria.