Semnal de alarmă în legătură cu varianta Delta: Este „motorul silenţios” al pandemiei de COVID-19

Varianta Delta este în prezent cea mai transmisă tulpină de coronavirus în Statele Unite. De exemplu, numărul infectărilor a crescut cu 234% în ultimele trei săptămâni, iar varianta Delta reprezintă 83% din noile contaminări. Aproape toate statele, cu excepţia Montana, Iowa şi districtul Columbia, sunt cuprinse de acest fenomen îngrijorător.

În acest context, medicii se declară alarmaţi şi reiterează că vaccinarea anti-COVID-19, adică împotriva bolii cauzate de SARS-CoV-2, ar putea reduce numărul de spitalizări şi decese.

„Este îngrijorător, deoarece o creştere a cazurilor şi spitalizărilor de COVID-19 este mereu urmată de o creştere a deceselor” de această boală, a declarat pentru CNN chirurgul generalist Vivek Murthy.

Potrivit lui Murthy, colegii săi sunt foarte îngrijoraţi mai ales pentru persoanele nevaccinate. „99,5% din decesele cauzate de COVID-19 survin din rândul persoanelor care nu au fost vaccinate”, explică el.

În Statele Unite, doar 48% din populaţia adultă este complet vaccinată anti-COVID-19, iar 7% a primit abia una din cele două doze recomandate.

Catherine O’Neal, specialistă în maladii infecţioase la centrul medical regional Our Lady of the Lake, din Baton Rouge, Louisiana, avertizează la rândul ei că „virusul din acest an nu este la fel ca cel de anul trecut”. De exemplu, Delta afectează în special tinerii, precizează O’Neal, care spune că numărul pacienţilor de aproximativ 20 de ani internaţi de COVID-19 în spitalul său este mult mai mare acum decât în perioada primului val al pandemiei.

„Pentru majoritatea oamenilor care vor contracta varianta Delta, acesta va fi cel mai grav virus din viaţa lor în ceea ce priveşte riscul de spitalizare”, subliniază la rândul său Scott Gottlieb, comisar la Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA.

În Olanda, tulpina Delta face ravagii şi printre personalul medical complet vaccinat anti-COVID-19. Numărul angajaţilor din sistemul sanitar olandez complet vaccinaţi care au fost testaţi pozitiv cu coronavirus a crescut puternic în ultimele săptămâni. La Leiden University Medical Center, 85% din persoanele confirmate pozitiv sunt complet vaccinate. La Radboud UMC (Neijmengen), 34 de cazuri au fost depistate recent. Fenomenul este explicat prin contagiozitatea ridicată a tulpinii Delta, relevă publicaţia olandeză Volkskrant.

„Vedem cazuri pozitive chiar şi la persoane care au fost deja infectate cel puţin o dată şi s-au vaccinat cu ambele doze”, a declarat virusologul Matthijs Welkers, de la Amsterdam UMC.

Potrivit microbiologului Heiman Wertheim, de la Radboud UMC, varianta Delta generează un număr foarte mare de particule virale, până la o mie de ori mai multe decât varianta originală.

„Este motorul silenţios” al pandemiei, conchide el.