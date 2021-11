Româncă din Australia: „10.000 de dolari amendă dacă ai COVID şi ieşi în comunitate”

Doctor în psihologie, titlu obţinut la Universitatea din Bucureşti, Carmen Lavinia Teodor, originară din Piteşti, este coordonatorul unui cunoscut centru de mediere din Sydney şi psiholog la o clinică din oraş. „Restricţiile s-au schimbat de la săptămână la săptămână. Acasă aveam voie doar cinci vizitatori. În anumite zone din Sydney, unde numărul de cazuri era mai mare, s-au pus mai multe restricţii, ca de exemplu aceea ca oamenii să nu poată merge pe o distanţă mai mare de cinci kilometri faţă de locuinţă. Avem un sistem de cod QR, o aplicaţie ce ajută să se vadă dacă în ziua în care ai fost la magazin a fost o altă persoană infectată. Şi atunci primeşti automat o notificare de la Direcţia de Sănătate din New South Wales, moment în care ţi se cere să te izolezi pentru 14 zile”, a povestit pentru „Adevărul” Carmen Lavinia Teodor.

”Oamenii au realizat că singura soluţie e vaccinarea”

În Australia, testele pentru COVID-19 sunt gratuite, sunt la tot pasul, lucru ce a ajutat enorm, pentru că s-au făcut foarte multe teste. „Când restricţiile s-au înăsprit, oamenii au realizat că singura soluţie este să se vaccineze. Oamenii au respectat restricţiile. La începutul lunii iulie, rata de vaccinare în statul New South Wales era undeva la 7% şi nu era aşa uşor cu programarea precum în România. Din august, lumea a început să se vaccineze masiv. Aş vrea să menţionez că dacă ai COVID-19 şi ieşi în comunitate cu bună ştiinţă primeşti 10.000 de dolari amendă sau 6 luni de închisoare”, spune Carmen Lavinia Teodor.

Pe 18 octombrie, s-a ajuns la o rată de vaccinare de 80% cu ambele doze în statul New South Sales şi s-au ridicat o parte dintre restricţii. În câteva săptămâni, aproape 70% dintre copiii peste 12 ani erau vaccinaţi. „S-au deschis graniţele şi am putut să îmi vizitez familia din România, a fost o bucurie fără seamăn”, precizează Carmen Lavinia Teodor.

Guvernanţii statului New South Wales s-au preocupat şi de cei care au avut de suferit profesional din cauza pandemiei. Astfel, cei care au avut mai puţine zile de lucru au avut venitul suplimentat, iar persoanele care şi-au pierdut locul de muncă au primit o sumă săptămânală de la stat pentru a-şi acoperi nevoile de bază.

Carmen Lavinia Teodor spune că a crescut mult numărul persoanelor cu depresie FOTO: arhiva personală



„ Pentru mine, experienţa lockdown-ului a fost benefică”

Carmen Teodor mai spune că pentru ea experienţa lockdown-ului a fost benefică. „Atât eu, cât şi soţul meu am salvat mult timp pe care îl petreceam în trafic. Am făcut sport în fiecare zi. Am mâncat sănătos. Am citit foarte mult. Ne-am focusat pe plăceri mici. Ştiam că există o luminiţă la capătul tunelului şi asta m-a ţinut pe linia de plutire.

Pentru multă lume a fost destul de greu, a crescut numărul persoanelor cu depresie, cu anxietate. Noi, ca psihologi, nu am avut pauză. Listele de aşteptare au crescut”, mai spune Carmen Lavinia Teodor.

Pentru cei nevaccinaţi, restricţiile se vor ridica pe 15 decembrie sau în momentul în care statul New South Wales va ajunge la o rată de vaccinare de 95%.

