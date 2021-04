Regina Regatului Efik din Nigeria, despre politicienii trecători şi tehnologia insultătoare: „Discut cu ei să ţinem şedinţele online”

Barbara Etim James a locuit 20 de ani în Marea Britanie şi este fondatoarea unei firme de investiţii, dar nu s-a întors în Africa ca să o modernizeze, transformând structurile de conducere tradiţionale pe model vestic, scrie BBC.

Dimpotrivă, îşi propune contrariul: „Aduc experienţa mea globală într-o cultură, nu pun cultura în modernitate”.

James trebuie să jongleze între atribuţiile sale de regină şi afacerea sa pentru care să trebuie să călătorească în oraşe mari precum Lagos sau capitala Abuja.

„Calabar este baza mea dar petrec mult timp în afara oraşului. Am însă ajutoare la faţa locului”, spune ea.

Cum regula este ca membrii consiliului tradiţional al comunităţii sale să fie prezenţi în persoană la şedinţele lunare, ea trebuie să ia avionul pentru a ajunge la ele, şi speră că situaţia se va schimba curând cu ajutorul tehnologiei.

„Acum am conversaţii cu ei ca să ţinem şedinţele online”, spune James care recunoaşte că propunerea sa poate stârni revolta unor oameni care se simt insultaţi când primesc o invitaţie prin SMS sau telefonic, şi nu într-un plic.

„Dar în acelaşi timp sunt fericiţi să primească bani puşi online sau telefonic în contul lor”, spune ea, folosind acelaşi argument în discuţiile cu colegii săi, pe care speră să-i convingă să apeleze la tehnologie.

Rolul liderilor tradiţionali nu este definit de Constituţie şi sunt voci care le consider instituţii arhaice fără utilitate actuală. Ba mai mai mult, s-a întâmplat ca guvernanţi tradiţionali să fie alungaţi de politicieni după ce au fost acuzaţi de lipsă de susţinere sau respect la adresa lor.

Rolul lor e simbolic şi nu au surse independente de finanţare aşa că se pune problema dacă au vreo putere să schimbe ceva.

Totuşi James este unul din cei care cred în capacitatea lor de a produce schimbări, chiar mai eficient decât politicienii - sunt mai aproape de oameni şi au reţele e informatori în contact permanent cu se întâmplă realmente.

Astfel ei pot aborda cu mai mult impact probleme precum securitatea şi sărăcia, mai ales că sunt lideri pe termen lung, nu aleşi în mandate scurte.

„De regulă în primul an guvernatorii statului se acomodează, în al doilea an trec la treabă, în al treilea se pregătesc pentru alegeri, iar în al patrulea an sunt ocupaţi cu alegerile. Ei vin şi pleacă, astfel că interesul e trecător, în timp ce liderii tradiţionali tind să rămână pe viaţă”.

Totuşi liderii tradiţionalii nu dispun decât de nişte fonduri modeste alocate de guvernul local, iar majoritatea nu au un plan conceput minuţios pentru a creşte calitatea vieţii oamenilor.

Regina vrea să le oamenilor cultive gândirea economică - să ştie cum să facă bani şi să-i cheltuiască, astfel că a constituit un fond prin care oferă mici credite celor ce ar vrea să înceapă/extindă o afacere. Totodată ţine cursuri de antreprenoriat şi educaţie financiară pentru diverse grupuri culturale.

Regatul Efik este condus de un rege numit Obong. Acesta domneşte în oraşul de coastă Calabar, capitala statului Fluviul Criss, asupra unor structuri de 12 grupuri şi subgrupuri familiale, inclusiv asupra Henshaw Town.

James a fost încoronată în 2019 regină a Henshaw Town ca o recunoaştere a activităţii sale în regatul Efik în deceniul precedent.

Şi mama sa a fost regină, dar nu este un rol ereditar.

„Orice Casă poate avea o Regină, dar majoritatea nu au. În primul rând, este o responsabilitate astfel că e nevoie de o persoană cu capacitatea de a-i ajuta pe alţii. Este ceva costisitor. Implică un grad mare de patronaj”, a spus James, explicând că ea este cea care finanţează o bună parte din proiectele comunităţii sale, fie din fonduri personale, fie private.

Barbara Etim James este regina Regatului Efik din sudul Nigeriei FOTO via BBC

Sursa sa de inspiraţie a fost tatăl tău - un asistent al comisarului poliţiei care apoi a lucrat pentru o companie internaţională de petrol.

„A fost extrem de implicat. A adus toate lucrurile din experienţa sa globală acasă. A construit o casă mare şi a îndemnat întreaga comunitate să-şi înalţe case, le-a adus ciment, iar eu am putut fi martoră la toate astea”, a povestit James.

Regina a absolvit informatică la Universitatea din Lagos, a făcut un master în analiză de afaceri la Londra şi apoi s-a stabilit în Marea Britanie.

„După ce am călătorit peste tot în lume şi am fost expusă la tot felul de lucruri, am putut aprecia mai mult ce aveam. Este ceva unic, special şi necesită hrănire. Mulţi oameni devin adulţi, au această expunere, se mută la Lagos sau Abuja şi îşi pierd interesul sau pentru ei viaţa din oraşul sau satul lor natal nu mai are valoare. Eu nu sunt aşa”.