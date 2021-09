Numerar şi lingouri de aur de peste 12 milioane de dolari, găsite la foşti oficiali afgani VIDEO

„Banii găsiţi provin de la lideri de rang înalt din fostul Guvern, precum (fostul vicepreşedinte) Amrullah Saleh şi de la anumite agenţii în domeniul securităţii care-i păstrau în lichid sau în aur în birourile lor”, precizează într-un comunicat Banca centrală afgană.

„Emiratul Islamic” - numele dat Afganistanului de către talibani - a transferat totul „în case de bani naţionale”, în numele „transparenţei”, subliniază banca.

Luni, talibanii au anunţat că au confiscat 6,5 milioane de dolari şi mai multe lingouri de aur din reşedinţa fostului prim-vicepreşedinte Amrullah Saleh. Saleh nu a dezminţit deocamdată această informaţie.

Corupţia şi folosirea necuvenită a bunurilor statului s-au numărat printre principalele critici pe care afganii şi comunitatea internaţională le-au adresat fostei conduceri de la Kabul.

