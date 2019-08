Nepotul liderului sirian Al-Assad creează probleme cu Rusia prin postările pe Instagram FOTO

Liderul sirian l-ar fi plasat pe vărul său Rami Makhlouf sub arest la domiciliu, după ce fiul acestuia din urmă a expus bunăstarea familiei pe Instagram.

Mohammed Makhlouf, care deţine multe dintre cele mai mari companii siriene, a postat o serie de poze ostentative pe contul său de Instagram. Multe dintre ele îl prezintă de tânărul de 22 de ani în faţa unor maşini sport şi a vilei sale din Dubai. În alte fotografii, Makhlouf apare la bustul gol, pe iahtul său sau pe jet ski.

Într-un articol recent, Makhlouf Jr. a spus că va investi 300 de milioane de dolari în mai multe proprietăţi, precizând că banii provin din „afacerile” sale, potrivit Times.

Potrivit unor informaţii, Assad ar fi fost forţat de Putin să acţioneze, liderul rus cerând o plată de 3 miliarde de dolari din împrumuturile acordate statului sirian. Putin ar fi sugerat că dacă statul sirian nu are banii, familia Makhlouf sigur îi are. Se pare că Rami Makhlouf (50 de ani) a refuzat să cedeze bunurile familiei sale. Potrivit Times, bunurile ar fi fost confiscate ca urmare a unei „campanii împotriva corupţiei”. Presa străină relatează că Rami Makhlouf a fost plasat sub arest la domiciliu, alături de alţi doi fraţi şi de tatăl său.

