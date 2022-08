Leandro Lo, un campion mondial brazilian de jiu-jitsu, a murit după ce a fost împuşcat în cap de un poliţist

Potrivit unui raport al poliţiei, consultat de presa locală, Leandro Lo a fost abordat de un poliţist care nu se afla în tură în timpul unui concert la Clubul Sirio. Sportivul se afla cu prietenii săi.

Martorii au declarat că poliţistul a făcut gesturi ameninţătoare cu o sticlă la masa unde se afla sportivul, iar acesta l-a imobilizat, apucându-l de braţ pe poliţist şi trântindu-l pe masă.

Poliţistul Henrique Otávio Oliveira Velozo ar fi fost separat de sportiv de către martori, moment în care acesta a scos o armă şi l-a împuşcat pe Lo în cap. Sportivul a fost dus la spital, dar ulterior i s-a declarat decesul, scrie BBC.

Poliţistul a fugit imediat după împuşcătură şi s-a predat după mai multe ore într-un sediu de Poliţie, scrie Fox Sports. A fost deschisă o anchetă.

Leandro Lo a dominat sportul pe care-l practica începând cu 2011 şi a fost de 8 ori campion mondial de jiu-jitsu brazilian, ultimul titlu cucerit chiar la începutul acestui an, în California.

Leandro Lo will be remembered in #BJJ as an avid competitor in divisions from 76kg to 94kg.



With 2x European national, 4x Brazilian national, 8x Pan-American, 5x World Cup, an @ADCC_Federation gold medal, and 8x Worlds championships under his belt, Lo leaves a legend #BJJTwitter pic.twitter.com/P2sAr9EehW