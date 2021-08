Hotelurile din Islamabad, puse la dispoziţia miilor de refugiaţi din Afganistan. Mesajul autorităţilor pakistaneze

„Pentru a facilita pasagerii, se solicită ca rezervările din toate hotelurile din Islamabad să poată fi închise de mâine încoace, cel puţin în următoarele 21 de zile. Toate camerele libere pot fi puse la dispoziţia administraţiei pentru cazarea pasagerilor până la alte comenzi”, se arată într-o notificare emisă joi de autoritatea teritorială a capitalei Islamabad conform publicaţiei Dawn.

Mii de evacuaţi şi pasageri ai zborurilor de tranzit sunt aşteptaţi să ajungă la Islamabad şi autorităţile au nevoie de camere pentru a-i caza. Printre cei evacuaţi se vor afla şi diplomaţi, angajaţi ai misiunilor străine şi jurnalişti.

Aproximativ 1.500 de străini trebuie să sosească vineri din Afganistan, iar peste 1.000 de străini sunt aşteptaţi să aterizeze în Islamabad zilnic în următoarelor două săptămâni.

Măsurile de securitate din jurul hotelurilor au fost consolidate, poliţia şi personalul paramilitar fiind în alertă maximă, din cauza bombardamentelor multiple care au avut loc joi pe aeroportul din Kabul.

De altfel din această cauză a fost şi grăbită evacuarea refugiaţilor şi străinilor din Afganistan.

