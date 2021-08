în retragerea lor mai mult decât precipitată, americanii şi ce mai rămăsese din forţele Coaliţiei, adică din misiunea NATO, lăsaseră în urmă nu numai echipamente militare de toate felurile, de ultimă generaţie, din categoria celor strategice, dar şi aparatura specială şi baza de date cu recunoaştere facială şi identificare de amprente folosită de armata SUA.

Ajunse acum în mâinile talibanilor, dispozitivele HIIDE (Hanheld Interagency Identity Detection Equipment) accesează serverele din Afganistan unde se află stocate toate datele biometrice ale tuturor celor care au colaborat într-un fel sau altul, în orice formă, cu armata SUA sau cu trupele NATO: extrem de precise, aceste dosare personale serveau la fabricarea de legitimaţii de acces, erau verificate de ofiţerii din serviciile de informaţii şi contra-informaţii reprezentate în Afganistan. Tot acolo se găsesc rapoartele făcute de acestea pe baza cărora serviciile de securitate ale armatei sau ale ambasadelor permiteau accesul în clădiri şi se stabilea nivelul de acces al contractorilor afgani, de la femei de serviciu până la tehnicieni sau secretare, traducători şi şoferi. Se găsesc acolo referinţele pe care aceştia le prezentau ca garanţii de securitate, acolo sunt consemnate diversele lor contacte personale, nivelul de credibilitate anti-talibană al familiei şi cercului de prieteni etc. Analiza de securitate care se repeta cel puţin anual, poate şi mai des, conform standardelor stabilite de americani sau, după caz, de ţara NATO care făcea angajările respective, oricum ajunsese şi la filtrul serviciilor americane în spiritul cooperării între aliaţi.

Asta pentru a şti pe ce incredibilă comoară au pus mâna talibanii. Cred că nu trebuie explicat ce intenţionează, oricare ar fi promisiunile pe care le fac acum pentru a linişti atmosfera. Şi acesta este motivul disperării care îi cuprinde pe cei care ştiu că se află în aceste baze de date şi care ştiu că dacă vor fi prinşi, soarta lor este pecetluită, vor fi condamnaţi imediat la moarte împreună cu toţi membrii familiilor lor, considerate ca a fi sprijinit colaborarea cu Marele Satan.

Problema este extrem de serioasă la dimensiuni naţionale deoarece toate bazele de date ale administraţiei afgane sunt acum în posesia talibanilor şi cei de la Data News anunţau ieri că talibanii, după ce au accesat porţiuni ale acestor baze de date, ar fi început deja percheziţii în casele unor foşti funcţionari guvernamentali sau foşti militari şi agenţi în trupele de securitate sau persoane care lucraseră pentru diverse ONG-uri străine. Jurnaliştii străini relatează acolo de unde li se mai permite, în special de la Kabul şi doar din zona proximă aeroportului din Kabul. Dar relatările din surse locale au devenit, extrem de brusc, rare şi foarte vagi, apoi s-au întrerupt, probă a spaimei care începe să se instalez în restul ţării.

"Suntem extrem de îngrijoraţi în privinţa bazelor de date care au fost în sediile organizaţiilor de ajutor umanitar şi ale altor ONG-uri şi asta deoarece ignorăm total dacă erau prevăzute sau au fost luate măsuri în vederea suprimării informaţiilor susceptibile de a fi utilizate de alte persoane...Companiile telecom dispun şi ele de un ansamblu de informaţii care pot fi exploatate pentru detectarea şi localizarea unor persoane. Responsabilitatea securizării bazelor de date revenea în final guvernului afgan, chiar dacă trupele americane şi aliaţii lor au jucat probabil un rol în conceperea sistemelor de date şi au colaborat la implementarea lor. " - spunea Jit Singh Chima, directorul pentru strategii la ACCES NOW.

În consecinţă, văzând care mai poate fi nivelul de protecţie asigurat colaboratorilor afgani ai armatei americane şi aliaţilor din NATO, a apărut mobilizarea unor organizaţii non-guvernamentale precum HUMAN RIGHTS FIRST. Foarte cunoscută mai ales pentru o serie de servicii extrem de speciale de tipul celor create în sprijinul protestatarilor din Hong Kong.

Aveţi aici un ghid care oferă lecţii complete pentru ceea ce, aşa cum veţi vedea, este un antrenament profesionist cu tehnici folosite şi de trupele speciale pentru a a evita identificarea, pentru a şterge urmele prezenţei sau chiar existenţei unui om în realitatea fizică sau în cea virtuală. De la evitarea supravegherii digitale până la ceea ce devine acum super-urgent şi pentru afgani: suprimarea oricăror date de identificare în spaţiul digital, cum se pot şterge conturile existente şi cum se pot securiza seturile de date sau documente pe care doreşti să le păstrezi, eventual ca "asigurare de viaţă".

Exact pe acest model, organizaţia umanitară americană a editat acum un manual dedicat afganilor intitulat Steps to Protect Your Online Identity from the Taliban: Digital History and Evading Biometrics Abuses, necesar, spun autorii, "deoarece am înţeles că Talibanii au acum acces la diverse baze de date biometrice şi echipamente în Afganistan, inclusiv unele abandonate de forţele militare ale coaliţiei. Această tehnologie este posibiul să includă accesul la o bază de date în care sunt stocate amprente şi scanări, inclusiv cele date de tehnologia de recunoaştere facială".

Evident este nevoie urgentă de acest tip de resurse deoarece oamenii sunt disperaţi şi mai sunt foarte puţine zile până la momentul în care talibanii vor prelua controlul şi asupra aeroportului de la Kabul, în momentul în care personalul diplomatic şi militar străin va fi complet evacuat. După asta, va începe povestea de scris în chenar negru.

Cum s-a ajuns aici şi de ce este nevoie ca organizaţii umanitare să preia responsabilităţi de securitate care ar fi trebuit să revină militarilor şi agenţiilor de securitate? Nu numai că nu este normal, dar, ieşind din contextul urgenţelor imediate umanitare de acum, să înţelegem oare că asta va fi următoarea stare de normalitate, adică învăţând ce scrie în manualele respective fiindcă guvernele nu mai sunt în stare să funcţioneze corespunzător. Spre exemplu, tot în condiţiile unei iminente retrageri a trupelor americane, oare următoarea ediţie a manualului va trebui să fie pusă cât mai rapid la dispoziţia unei părţi din populaţia irakiană, cea după care, precum talibanii de acum, vor umbla curând băieţii din Hezbollahul irakian şi puzderia de organizaţii militarizate, anti-americane şi anti-occidentale?

Nu se poate? Atunci priviţi noul steag al Emiratului Islamic al Afganistanului:

S-a spus că aşa ceva avea să fie imposibil şi că forţa Occidentului avea să împiedice definitiv şi irevocabil întoarcea la Emirat. Şi totuşi, iată-l, înflorind şi promiţând Charia, cea mai necruţătoare, intolerantă şi extremă formulă a Islamului.