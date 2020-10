FOTO VIDEO Armele inteligente folosite în conflictul din Nagorno Karabah

Pe 27 septembrie, după confruntările sporadice din timpul verii, conflictul din regiunea separatistă Nagorno-Karabah a escaladat brutal, cele două părţi acuzându-se reciproc de reluarea luptelor. Dincolo de amploarea ostilităţilor - şi a numeroaselor victime - mijloacele utilizate s-au schimbat considerabil faţă de războiul din 1994. Azerbaidjanul a investit masiv în apărare, în special în drone şi muniţii inteligente sau „drone sinucigaşe”. „Baku a achiziţionat armament de la companii ruseşti, turceşti, israeliene, dar şi franceze. Azerbaidjanul îşi consolidează, de asemenea, industria naţională de apărare [...] şi chiar începe să fabrice drone ”, a explicat atunci jurnalistul de specialitate Romain Mielcarek, citate de slate.fr.

IAI Harop, „dronă sinucigaşă” fabricată în Israel

IAI Harop este o„dronă sinucigaşă” fabricată de Israel Aerospace Industries (IAI). Cu o lungime de 2,5 metri, zboară deasupra câmpului de luptă, pilotată de la distanţă sau autonom. IAI Harop poate transporta o încărcătură explozivă de 16 kilograme şi are o autonomie de zbor de şase ore, poate ataca automat radarele datorită detectoarelor sale. În loc să tragă o rachetă, aceasta se prăbuşeşte şi explodează asupra ţintei. Poate părea surprinzător să sacrifici un dispozitiv cu fiecare apăsare de tastă, dar în realitate, o „dronă sinucigaşă” ar fi mai eficientă decât o rachetă lansată de o dronă de luptă sau faţă de muniţiile de artilerie. Este mai degrabă o muniţie „consumabilă” decât o dronă. Cu toate acestea, preţul unui Harop este ridicat, ajungând la câteva milioane de dolari per bucată.

Dronele sinucigaşe sunt văzute ca o alternativă mai precisă la artileria ghidată şi la dronele tradiţionale. Unele sunt mai puţin costisitoare decât rachetele lansate de drone şi au timpi de „răspuns” mai rapizi, pot fi lansate de soldaţi de la sol. […] Ghidate de camerele de la bord, acestea sunt mai precise decât artileria ghidată, aterizând la câţiva metri de ţintă în comparaţie cu zeci de metri pentru un obus de artilerie ghidat cu laser.

Orbiter-1K, altă dronă sinucigaşă israeliană

Armata azeră are în dotare şi alte modele de drone israeliene. Orbiter, proiectat de producătorul Aeronautics Ltd, există în multe variante. Potrivit SIPRI, între 2016 şi 2019, Baku a primit optzeci, din cele 100 comandate (contractul includea şi fabricarea lor sub licenţă în Azerbaidjan). Mai mică şi mai puţin puternică decât Harop, Orbiter-1K poartă o încărcătură explozivă de aproximativ 2 kilograme. Versiunea sa de observare şi detectare a ţintelor terestre, Orbiter-3, este de asemenea folosită de Azerbaidjan. Israelul a livrat o duzină dintre acestea între 2016 şi 2017, potrivit Institutului Internaţional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI). Baku a cumpărat şi Skystriker, altă dronă sinucigaşă din Israel, fabricată de Elbit Systems.

Bayraktar TB2, drona turcească

Beneficiind de o puternică mediatizare în teatrul de operaţii libian, drona turcească Bayraktar TB2 este de asemenea folosită de armata azeră în timpul ofensivei sale asupra Nagorno-Karabakh. Cu o anvergură de 12 metri şi o lungime de 6,5 metri, aparţine categoriei MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance) cu o autonomie de zbor de 4000 km. Cu peste 200.000 de ore de zbor pe câmpurile de luptă, conform producătorului său, TB2 şi-a dovedit puterea în luptă.

De la începutul conflictului, în urmă cu mai bine de o săptămână, armata azeră a postat mai multe videoclipuri pe reţelele de socializare care arată distrugerea blindatelor armene de către Bayraktar. Capacităţile TB2 turceşti nu se limitează la observare. De asemenea, pot trage cu două tipuri de muniţii: bombele ghidate MAM-C şi MAM-L, destinate în principiu trupelor terestre şi blindatelor.

Industria de apărare armeană se străduieşte să ţină pasul

Armenia se străduieşte să facă faţă adversarului său. În 2018, la Târgul de Apărare din Armenia, Erevanul a prezentat publicului mai multe drone militare. Toate se aflau atunci în stadiul de prototip: drona sinucigaşă (HREESH, care seamănă puternic cu cea israeliană Hero-30) sau dispozitive simple de recunoaştere din seria BEEB. Nu se ştie dacă aceste modele sunt în prezent utilizate de armata armeană.

