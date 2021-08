Cum pot fi reduse emisiile de CO2. „Lumea nu consumă suficienţi cartofi prăjiţi”

A.P. Moller Maersk A/S, cea mai mare companie de transport maritim din lume, face eforturi de reducere a emisiilor de CO2 la navele sale. Pentru asta au nevoie de bioombustibil care să propulseze cele peste 700 de nave pe care grupul le deţine.

Compania vrea ca până în 2050 să reducă emisiile de CO2 la zero.



„Biocombustibilul este produs pe bază de ulei de gătit folosit, dar problema este că lumea nu consumă suficienţi cartofi prăjiţi. Nu putem continua să ne extindem. Dacă ritmul nostru de creştere va continua, vom epuiza uleiul de gătit folosit într-un an sau doi”, a declarat directorul general Soren Skou, citat de Digi 24.



Industria de shipping este responsabilă pentru aproximativ 2% din emisiile globale de CO2.



Sursa citată arată că preţul pentru uleiul de gătit folosit a ajuns să fie mai mare decât pentru uleiul de gătit nou în Europa, ca urmare a cererii mari. În plus, Maersk nu poate utiliza uleiul de gătit comestibil, pentru că acesta este catalogat drept aliment şi nu biocombustibil, subliniază directorul grupului danez.



Anual, navele din flota Maersk consumă aproximativi 12 milioane de tone de motorină, adică echivalentul întregii cantităţi de petrol produsă la nivel mondial într-o singură zi.



La începutul acestui an, Maersk a comandat prima navă port-container din lume care nu va emite CO2. Vasul, care ar urma să fie livrat la mijlocul lui 2023, foloseşte o dublă tehnologie care îi permite să utilizeze fie metanol, fie motorină cu un conţinut foarte redus de sulf.



Citeşte şi:

Un avion folosit pentru stingerea incendiilor s-a prăbuşit în Grecia

Modelul francez dă roade şi în Italia: creştere semnificativă a cererii de vaccinare după introducerea certificatului verde