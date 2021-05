Cum şi de ce a păcălit armata israeliană presa internaţională şi Hamas cu o invazie care n-a mai fost

Anunţul venea după o zi în care armata israeliană şi-a concentrat mai multe unităţi de infanterişti, blindate şi artilerie în apropierea graniţiei cu Gaza, iar în orele de dinaintea anunţului, enclava palestiniană fusese puternic bombardată. Invazia părea un scenariu foarte probabil.





Doar că în zecile de minute care s-au scurs după anunţul armatei, corespondenţii agenţilor de presă aflaţi în Israel se străduiau în zadar să confirme prezenţa trupelor israeliene în Gaza, iar Associated Press s-a abţinut din a anunţa invazia terestră. Cu toate acestea, majoritatea televiziunilor internaţionale de ştiri anunţaseră începutul invaziei.





La două ore după anunţul iniţial, starea de confuzie a fost lămurită de un nou anunţ al armatei israeliene: nu există nicio invazie terestră asupra Fâşiei Gaza.





„O erorare internă de comunicare”, va spune dimineaţa Jonathan Conricus, purtător de cuvânt al armatei şi omul care le-a spus direct mai multor jurnalişti că invazia începuse. „Lucrurile astea se mai întâmplă în mijlocul unei operaţiuni complexe cu multe părţi în mişcare şi o imagine neclară a ce se întâmplă. Imediat ce am înţeles că am avut o informaţie greşită, am venit cu o clarificare”, a adăugat acesta.





Armata israeliană a încercat în continuare să dea vina pe o neînţelegere între departamente, dar mai mulţi analişti militari din Israel spun că media a fost folosită de comandamentul militar israelian pentru a-i face pe militanţi Hamas să cadă într-o capcană care a avut potenţialul de a omorî zeci de combatanţi.





„N-au minţit. A fost o manipulare. A fost inteligentă şi a avut succes”, a spus Or Heller, corespondent militar cu experienţă, pentru un post israelian de televiziune, citat de Associated Press.

În momentul în care o parte semnificativă a presei internaţionale a anunţat că invazia a început, spune Heller, militanţii Hamas au activat planul de apărare în cazul unei incursiuni militare israeliene, retrăgându-se în reţeaua subterană de tuneluri din Gaza. A fost momentul în care armata Israelului a activat 160 de avioane de război şi a bombardat tunelurile timp de 40 de minute, provocând cel mai probabil un număr semnificativ de victime, lucru imposibil de confirmat.

„Ce am văzut în noaptea asta a fost o operaţiune foarte sofisticată care a avut şi-o componentă media”, a explicat Heller. Acesta spune că jurnalişti israelieni cu experienţă care s-au ocupat de-a lungul carierei de operaţiunile armatei israeliene (ori chiar au fost soldaţi pentru diferite perioade de timp) ştiau că armata nu va trimite soldaţi peste graniţă în acel punct al operaţiunilor.

N-ar fi prima dată când armata israeliană utilizează media pentru a obţine un avantaj militar pe câmpul de luptă. Acum doi ani, mai multe relatări din presa internaţională vorbeau de o înscenare a armatei israeliene, care a informat că mai mulţi soldaţi au fost răniţi în urma unui atac al Hezbollah şi chiar a pus la punct o operaţiune de evacuare a presupuşilor răniţi într-un elicopter. Conform analiştilor, scopul armatei israeliene era să-i facă pe militanţii Hezbollah să creadă că au reuşit să rănească soldaţi şi că Israelul va fi de acord cu un armistiţiu.

„Aviaţia israeliană şi trupele terestre desfăşoară un atac în Fâşia Gaza”. Aşa a sunat anunţul armatei israeliene postat pe Twitter în noaptea de joi spre vineri, puţin după miezul nopţii (ora României). A urmat un comunicat de presă care spunea acelaşi lucru, iar mai mulţi jurnalişti aflaţi în Israel au fost informaţi în mod direct de către purtători de cuvânt ai armatei israeliene că, într-adevăr, infanterişti israelieni au intrat pe teritoriul Fâşiei Gaza.