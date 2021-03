Cargobotul Ever Given, eşuat în Suez, a fost eliberat. Canalul a fost blocat aproximativ o săptămână. Circulaţia va fi reluată curând VIDEO

Nava de 400 de metri cu peste 16.000 de containere la bord a fost deblocată la ora locală 04:30 şi a fost asigurată la acel moment, Inchcape, prestator de servicii din domeniul maritim, a anunţat pe Twitter.

Serviciul de urmărire a navelor VesselFinder a schimbat pe site-ul său statutul acesteia ca fiind „în mişcare”.

Nava Ever Given a rămas blocată pe diagonala sectorului sudic al canalului marţea trecută, oprind traficul pe ambele sensuri între Europa şi Asia.

Cel puţin 369 de nave au aşteptat să tranziteze canalul, inclusiv zeci de nave-container, petroliere şi transportatoare de gaz, a declarat duminică Osama Rabie, preşedinte al SCA.

Leth Agencies din Egipt a scris pe Twitter că ea a fost parţial repusă pe punctul de a pluti, aşteptând confirmarea oficială a Autorităţii Canalului Suez. Aceasta din urmă anunţase că operaţiunile de remorcare fuseseră reluate.

Preţul ţiţeiului a scăzut luni, după anunţul deblocării navei, mai scrie Reuters.

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL