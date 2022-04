Să nu facem greşeala de a crede că este vorba despre o hotărâre definitivă, deoarece ea trebuie validată prin consens de către liderii din Statele Membre. S-ar putea să se şi întâmple, comentau ieri câteva surse de la Bruxelles care argumentau că, tocmai din cauza poziţiilor deja cunoscute ale Germaniei, Ungariei sau Austriei, Comisia Europeană a avansat doar cu un singur pas în direcţia „loviturii nucleare” pe care ar fi reprezentat-o embargoul total privind importurile energetice din Federaţia Rusă, rezumându-se doar la interzicerea importurilor de cărbune, anunţând doar că valul următor de sancţiuni va fi şi mai complex. Dar fără să dea amănunte.

Este însă din ce în ce mai limpede că se conturează formarea unui front fără precedent de voinţă politică de a sancţiona la modul cel mai dur pe autorii deciziilor de invadare a Ucrainei şi pe responsabilii politici şi militari care au permis ca sute de civili nevinovaţi să cadă pradă crimelor de război sau crimelor împotriva umanităţii sau să fie supuşi operaţiunilor de curăţire etnică. După cel de-al Doilea Război Mondial, este pentru prima oară când asistăm la o asemenea mobilizare de forţe şi, de acum înainte, este inevitabilă deschiderea definitivă a drumului care duce la formarea unui tribunal special pentru judecarea celor acuzaţi de aceste orori, pe baza probelor care sunt identificate acum în cadrul unei operaţiuni şi ea fără precedent în care sunt angrenaţi deja zei şi zeci de specialişti trimişi din diverse ţări ale lumii sau reprezentând organizaţii umanitare sau organisme internaţionale specializate.Iată ce propune acum Comisia Europeană:

