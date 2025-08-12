search
Grecii de la PPC investesc pe piaţa de gaze din România. Statul român trebuie să le returneze 370 milioane de euro

Publicat:

Grecii de la PPC vor lansa la finalul acestui an un plan de investiții în unități flexibile de gaze naturale în România, demersul fiind o nouă „contramăsură” la numeroasele și din ce în ce mai frecventele fluctuații de preț pe care le vom vedea de acum înainte pe piețe.

Țevi de gaze cu un ceas care arată presiunea
Grecii de la PPC investesc în piața de gaze din România. Foto Profimedia

Este vorba de o nouă generație de investiții în stații cunoscute sub numele de „Peakers”, care își primesc numele de la faptul că acestea intră în sistem atunci când prețurile ating niveluri de vârf (peak), iar operatorii le utilizează în momente de cerere foarte mare, remunerând corespunzător producătorii respectivi, scrie euro2day.gr.

Piața românească se pretează la astfel de investiții, deoarece dispune de un spațiu mare pentru servicii de echilibrare (balancing), având în vedere că nu dispune de unități flexibile, cu tot ce implică acest lucru pentru oportunitatea pe care o vede compania elenă.

Conform informațiilor, conducerea PPC examinează în prezent două scenarii pentru construirea unor astfel de centrale cu turbine cu ciclu deschis (OCGT), care se caracterizează printr-un timp de pornire rapid și o creștere rapidă a producției de energie electrică.

Un scenariu prevede construcția de mai multe astfel de unități mici în România, de exemplu 2 până la 4, fiecare cu o capacitate de 100-150 MW, iar un al doilea scenariu construcția doar a unei unități mai mari, de ordinul a 300 MW.

Subiectul a fost menționat pe scurt săptămâna trecută, în timpul prezentării rezultatelor semestriale către analiști, de către directorul executiv al PPC, Giorgos Stassis, care, răspunzând la o întrebare despre piața românească, a spus că „avem în vedere și câteva mici investiții în gaze naturale”, fără a intra în detalii.

În esență, planul care va demara la sfârșitul anului 2025 vizează instalarea în România a câtorva sute de MW care vor intra în sistem în orele în care prețurile sunt mari și care vor „deservi” cu energie și Grecia atunci când este nevoie, prin coridorul balcanic „România – Bulgaria – Grecia”.

Subiectul a fost menționat pentru prima dată de Giorgos Stassis în noiembrie 2024 la reuniunea Capital Markets Day de la Londra.

Demersul, despre care probabil se vor afla mai multe la Capital Markets Day din luna noiembrie (data nu a fost încă stabilită), face parte din pariul general pe care PPC „îl joacă” mizând pe producția flexibilă, și anume investițiile în baterii, precum și în proiecte cu mai mare greutate, cum ar fi pompe de stocare și centrale hidroelectrice, care încă nu fost avansate și care vizează o rețea mai largă de compensare a riscului pentru portofoliul său verde.

Ιmportanța pieței românești pentru PPC este evidențiată de faptul că, în prima jumătate a anului, ponderea producției sale din România a crescut la 23%, față de 14% în aceeași perioadă a anului trecut, datorită creșterii capacității proiectelor pe care compania le are acolo. Din totalul capacității verzi instalate de 6,3 GW, 1,25 GW provin acum din România, față de 0,7 GW în aceeași perioadă a anului trecut.

În rețeaua de distribuție din România, în prima jumătate a anului, au fost conectate proiecte de noi de surse regenerabile ale grupului cu o capacitate de 303 MW, față de 134 MW noi în aceeași perioadă a anului trecut. Iar în ceea ce privește contoarele inteligente, extinderea în România este la 58% (de la 51% anul trecut), în timp ce în Grecia este încă la 16% (de la 11% anul trecut).

Rambursarea a 370 de milioane de euro de la statul român

Pe piața furnizării de energie din România, ponderea PPC este de 16% (15% anul trecut), iar înlăturarea plafonării de către stat a prețurilor de vânzare cu amănuntul a creat un nou peisaj în zonă, care este așteptat să se stabilizeze în lunile următoare, conform estimărilor directorului executiv al PPC.

Plafonul intrase în vigoare în 2022, pe fondul crizei energetice, și a fost înlăturat la 30 iunie 2025, statul român datorând acum tuturor furnizorilor o sumă de aproximativ 6 miliarde de lei. Este vorba despre diferența dintre costul pieței angro de energie electrică și gaze și plafonul pe baza căruia furnizorii facturau către clienții finali până la sfârșitul lunii iunie.

În cazul PPC Energie, filiala PPC în România, suma pe care trebuie să o recupereze de la statul român este egală cu 353,7 milioane de euro. La aceasta trebuie adăugate 16,6 milioane de euro ce trebuie rambursate de statul român pentru proiectele de surse regenerabile pe care PPC le deține în țară, adică sumele plătite ca suprataxare, prin Fondul pentru Tranziția Energetică, suprataxare declarată neconstituțională în noiembrie 2024 de Curtea Constituțională a României.

Curtea a decis că supraimpozitarea cu 100% a veniturilor obținute din diferența între prețurile angro și un „plafon” inițial de 450 lei/MWh, care ulterior a fost redus la 400 lei/MWh, încalcă legea. În acest proces, suprataxarea a fost redusă la 80%, astfel încât statul trebuie să restituie producătorilor o diferență de 20% (între 100% și 80%). În concluzie, banii care trebuie returnați grupului grecesc sunt puțin peste 370 de milioane de euro.

