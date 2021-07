Autorităţile haitiene i-au prezentat pe bărbaţii arestaţi în urma asasinării preşedintelui Jovenel Moise: 11 dintre ei au fost capturaţi în Ambasada Taiwanului VIDEO

Taiwanul a anunţat vineri că cei 11 suspecţi căutaţi în ancheta asasinării preşedintelui haitian au intrat prin efracţie în incinta ambasadei sale la Port-au-Prince, după care au fost arestaţi de către poliţia haitiană.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului taiwanez de Externe, Joanne Ou, a precizat că ambasada a fost închisă miercuri „din motive de securitate”.

„În zori (la 8 iulie), securitatea Ambasadei a descoperit că un grup de bărbaţi înarmaţi a intrat prin efracţie în curtea ambasadei”, a declarat ea pentru AFP.

„Personalul responsabil de pază a informat imediat personalul ambasadei şi poliţia haitiană”, a precizat ea.

„La cererea Guvernului haitian şi în vederea ajutării arestării suspecţilor, ambasada a dat poliţiei haitiene autorizaţia să intre în incintă”, a precizat ea.

Ambasada Taiwanului la Port-au-Prince îi prezintă, într-un comunicat postat pe site, pe aceşti 11 bărbaţi drept „mercenari” şi suspecţi în asasinarea preşedintelui haitian.

„Poliţia a lansat o operaţiune către ora (locală) 16.00 (23.00, ora României) şi a reuşit să aresteze pe cei 11 suspecţi”, precizează ambasada în comunicat.

„Operaţiunea s-a desfăşuat fără probleme”, dă asigurări ambasada, care denunţă asasinatul drept „crud şi barbar”.

Ambasada Taiwanului în Haiti se află în apropiere de reşedinţa în care a fost asasinat Jovenel Moïse.

Haiti este una dintre cele 15 ţări din lume care recunosc Taiwanul la nivel diplomatic.

