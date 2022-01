Şeful Statului Major al Apărării participă la reuniunea Comitetului Militar al NATO

Conform Ministerului Apărării Naţionale (MApN), şefii Apărării din cele 30 de state vor aborda subiecte de importanţă strategică pentru Alianţă, relatează news.ro.

Printre acestea cele mai importante subiecte sunt implementarea Conceptului fundamental al NATO de ducere a războiului („NATO's Warfighting Capstone Concept") şi Conceptului de descurajare şi apărare în zona euro-atlantică (Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area), evaluarea situaţiei de securitate şi discuţii despre postura aliată curentă de descurajare şi apărare.

Pe durata unui an, Comitetul Militar, cea mai înaltă autoritate militară a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, se întruneşte de două ori la sediul Alianţei din Bruxelles şi o dată într-o ţară aliată, dând posibilitatea şefilor Apărării de a furniza recomandări Consiliului Nord-Atlantic privind modalităţile în care NATO poate răspunde la provocările globale de securitate.

La prima întâlnire din 2022, condusă de preşedintele Comitetului Militar, amiralul Rob Bauer, vor lua parte Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Tod D. Wolters, şi Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), generalul Philippe Lavigne.

Lucrările din cea de-a doua zi a Comitetului Militar vor fi deschise de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.