Zelenski, după acceptarea candidaturii ţării sale la UE: Steagurile ucrainene şi europene vor fi împreună când ne vom reconstrui statul / „Mulţumesc, domnule preşedinte Klaus!“

El a mulţumit fiecărei ţări din UE pentru sprijinul pe care l-a acordat ţării sale. ”Mulţumesc, domnule preşedinte Klaus, cooperarea noastră în regiune şi în structurile europene poate deveni într-adevăr unul dintre fundamentele stabilităţii globale”, a spus Zelenski în mesajul adresat României.







”Acesta este cel mai mare pas spre consolidarea Europei care ar putea fi făcut în acest moment”, a spus preşedintele Volodymyr Zelenskyy către participanţii la Summit-ul UE, după ce au acordat Ucrainei statutul de candidat la aderare.

”Aşa mi-am început discursul la Consiliul European din 24 martie, acum trei luni, când v-am îndemnat să ne susţineţi. Şi aceasta este o cale destul de mare pe care am parcurs-o în aceste trei luni! Noi toţi împreună: Ucraina, statele dumneavoastră şi Uniunea Europeană în ansamblu. Această cale nu este politică. Cred că acesta este ceea ce va fi întotdeauna punctul de plecare al noii istorii a Europei. Europa fără diviziune. Europa fără zone gri. Europa care este cu adevărat unită şi care ştie să se apere, valorile, viitorul ei. Astăzi aţi adoptat una dintre cele mai importante decizii pentru Ucraina în toţi cei 30 de ani de independenţă ai statului nostru”, a spus preşedintele ucrainean.

El a precizat că ”această decizie nu este doar pentru Ucraina”.

”Acesta este cel mai mare pas spre consolidarea Europei care ar putea fi făcut chiar acum, în timpul nostru şi în condiţii atât de dificile, când războiul rusesc ne testează capacitatea de a păstra libertatea şi unitatea. În a cincea zi a războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, am solicitat aderarea la Uniunea Europeană. Am oferit răspunsuri extrem de rapide şi de înaltă calitate la chestionarul primit de la Comisia Europeană. Şi iată rezultatul dorit astăzi. Astăzi, aş dori să reafirm că Ucraina este capabilă să devină un membru cu drepturi depline al Uniunii Europene”, a declarat Volodimir Zelenski.

Liderul ucrainean a amintit că acum trei luni, s-a adresat fiecărei ţări a Uniunii Europene şi a indicat în ce stadiu se află, în relaţiile cu ţara sa.

”Şi astăzi aş vrea să spun fiecăruia dintre voi personal ceea ce simt oamenii noştri, în aceeaşi ordine ca atunci:

”Lituania ne susţine. Mulţumesc, domnule preşedinte! Gitanas, ştii cât de recunoscătoare este Ucraina poporului tău şi personal. Letonia ne susţine. Mulţumesc, domnule prim-ministru! Cred că împreună vom reuşi să întărim ordinea juridică internaţională. Estonia ne susţine. Mulţumesc, doamnă prim-ministru Kallas! Ajutând pe unul, îi ajutăm pe toţi. Estonia a făcut multe. Polonia ne susţine. Mulţumesc, domnule prim-ministru! Statul dumneavoastră, poporul dumneavoastră, preşedintele dumneavoastră – toţi cei aflaţi pe această cale către Europa sunteţi cu adevărat fraţi cu noi. Franţa ne susţine. Mulţumesc, Emmanuel! Puteţi fi sigur că, odată cu Ucraina, Europa va putea fi într-adevăr printre liderii mondiali în secolul XXI. Slovenia ne susţine. Mulţumesc, domnule prim-ministru! Sunt recunoscător pentru protecţia neclintită a cauzei europene comune. Slovacia ne susţine. Mulţumesc, domnule prim-ministru! Trebuie să continuăm să ne protejăm unii pe alţii, asta ne face cu adevărat puternici. Republica Cehă ne susţine. Mulţumesc, domnule prim-ministru! Cred că vom fi, de asemenea, împreună pe calea către aderarea deplină a Ucrainei la UE. România ne susţine. Mulţumesc, domnule preşedinte! Klaus, cooperarea noastră în regiune şi în structurile europene poate deveni într-adevăr unul dintre fundamentele stabilităţii globale”, a spus Zelenski.

El continuă: Bulgaria ne susţine. Mulţumesc, domnule prim-ministru! Vă mulţumim că aţi ales partea binelui în confruntarea care a început pe 24 februarie fără ezitare. Ştim că nu este uşor pentru tine. Grecia ne susţine. Mulţumesc, domnule prim-ministru! Şi personal sunt recunoscător poporului grec, ţării voastre, pe care o iubesc cu adevărat. Germania ne susţine. Mulţumesc, Olaf! Vă mulţumim pentru sprijinul acordat într-un moment crucial. Portugalia ne susţine. Mulţumesc, domnule prim-ministru! Ţara voastră ne cunoaşte bine poporul. Şi sunt sigur că nu vom face decât să creştem legăturile pozitive dintre noi. Croaţia ne susţine. Mulţumesc, domnule prim-ministru! Şi vă mulţumim pentru ajutor cu experienţa pe care o folosim pentru a ne proteja libertatea. Suedia ne susţine. Mulţumesc, doamnă prim-ministru! Albastrul şi galbenul sunt cu adevărat împreună! Finlanda ne susţine. Mulţumesc, doamnă prim-ministru! Dorinţa ta de a rezista agresiunii este pur şi simplu uimitoare! Ţările de Jos ne susţin. Mulţumesc, domnule prim-ministru! Puteţi fi siguri că alegerea dvs. pentru Ucraina va consolida cu siguranţă libertatea noastră europeană comună, statul de drept şi unitatea noastră în diversitate. Malta rne susţine. Mulţumesc, domnule prim-ministru! Vocea insulei tale face comunitatea europeană completă. Danemarca ne susţine. Mulţumesc, doamnă prim-ministru! Asiguraţi-vă că protecţia valorilor europene va creşte doar cu Ucraina. Luxemburg ne susţine. Mulţumesc, domnule prim-ministru! Ne înţelegem cu adevărat, iar energia ta ne inspiră spre victoriile viitoare. Cipru ne susţine. Mulţumesc, domnule preşedinte! Vă mulţumim pentru alegerea în favoarea oamenilor şi a valorilor noastre. Italia ne susţine. Vă mulţumesc foarte mult, domnule prim-ministru! Îţi mulţumesc pentru puterea ta, pentru perseverenţa ta. Vă mulţumim pentru că aţi demonstrat că principiile oamenilor decente sunt cu adevărat temelia Europei. Spania ne susţine. Mulţumesc, domnule prim-ministru! Cred că ne putem întări semnificativ relaţiile.

Volodimir Zelenski a continuat mesajele către statele UE: ”Belgia ne susţine Mulţumesc, domnule prim-ministru! Sperăm că, după victoria noastră, ne vom putea vedea des la Bruxelles pentru afaceri comune europene. Austria ne susţine. Mulţumesc, domnule cancelar! Sunt convins că vom reuşi să facem Europa şi mai sigură şi, din punct de vedere istoric, cea mai stabilă. Irlanda ne susţine. Mulţumesc, domnule prim-ministru! Aceasta este o apropiere istorică a naţiunilor noastre. Ungaria ne susţine. Mulţumesc, domnule prim-ministru, mulţumesc, Viktor, împreună suntem capabili de mult mai mult decât singuri!”

Volodimir Zelenski s-a adresat liderilor instituţiilor europene: ”Doamna preşedinte al Parlamentului European Roberta Metsola, vă suntem recunoscători personal şi recunoscători Parlamentului European! Aţi fost primul care a susţinut statutul de candidat al Ucrainei a doua zi după cererea noastră. Domnule preşedinte al Consiliului European, dragă Charles, doamnă preşedinte a Comisiei Europene, dragă Ursula, vă sunt recunoscător amândurora pentru leadership-ul care ne-a adus în această zi. Sunt recunoscător pentru ajutorul sincer, pentru credinţa în Ucraina, în ucraineni, în noi toţi”.

Zelenski a arătat: ”Întotdeauna am spus că noi, ucrainenii, credem în Uniunea Europeană. Deşi am rămas formal în afara Uniunii Europene, ţara noastră a avut probabil cel mai mare număr de steaguri ale unei Europe unite. Au fost în mâinile poporului nostru în timpul revoluţiilor. Ele sunt în mâna poporului nostru în tranşee din 2014. Cred că steagul Uniunii Europene va fi în fiecare oraş ucrainean pe care încă nu l-am eliberat de sub ocupaţia Federaţiei Ruse. Steagurile ucrainene şi europene vor fi, de asemenea, împreună când ne vom reconstrui statul după acest război împreună. Şi astăzi, în cadrul reuniunii noastre comune - summit-ul tuturor liderilor europeni, aş dori să exprim o recunoştinţă deosebită eroilor noştri - toţi cei care apără independenţa Ucrainei cu armele în mână, apără libertatea Europei. Mulţumesc! Vă mulţumim că aţi făcut posibilă o nouă istorie a Ucrainei, o nouă istorie a Europei - şi mai puternică, şi mai liberă”, a spus Zelenski.

Uniunea Europeană, reunită în summit la Bruxelles, a acordat joi statutul de state candidate la aderarea la UE Ucrainei şi Republicii Moldova la UE, anunţă joi seara preşedintele Consiliului European Charles Michel, o decizie care marchează începutul unui proces îndelungat şi complex în vederea unei aderări, relatează AFP.