VIDEO Premierul Olandei le transmite concetăţenilor săi să stea liniştiţi, există suficientă hârtie igienică pentru următorii zece ani

„Da, am suficientă”, i-a spus Rutte unui cumpărător, într-o discuţie liberă, în timpul unei vizite într-un supermarket, în semn de susţinere a muncitorilor.

„Au din nou (pe rafturi)”, a adăugat el.

„Dar este suficientă, în întreaga ţără, pentru următorii zece ani”, a dat asigurări premierul. „Putem merge la toaletă zece ani”, a adăugat el.

Supermarketurile olandeze au fost reaprovizionate, după ce au fost luate cu asalt săptămâna trecută.

Olanda este grav lovită de coronavirusul SARS-CoV-2, înregistrând până acum 2.460 de cazuri de contaminare, dintre care 76 fatale.

