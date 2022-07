Varianta ideală de traseu prin Bulgaria, spre graniţa cu Grecia de la Kulata: „Drum foarte bun pe tot parcursul”

De un foarte mare s-a interes s-a dovedit relatarea unui turist român, pe pagina Forum Grecia de pe Facebook, despre cele două variante de traseu pe care le-a parcurs la dus şi la întors. El le-a oferit membrilor grupului cea mai bună soluţie în viziunea lui.

„Kalimera! După ce la dus a tremurat maşina din toate încheieturile prin Bulgaria, drum cu gropi, până pe porţiunea în care se intră pe autostrada spre Sofia, după Iablanita, astăzi la întoarcere am încercat o varianta şi a fost ok, zic. După ce se trece de Sofia, trec tunelurile şi se termină autostrada este indicator dreapta Ruse, practic înapoi pe unde venisem, cu gropi şi înainte spre Varna. Am ales asta spre Varna, dar doar până la Veliko Tirnovo, apoi drumul din Makaza, în sus spre Ruse”, a povestit acesta.

Turistul spune că drumul este excelent, foarte bun şi bun pe tot parcursul şi că nu regretă că a ales această variantă.

„Recomand chiar, şi la dus spre Kulata, deşi este mai lung în timp cu vreo 20 de minute! Dar conduci relaxat, nu simţi când trece timpul decât să frânezi, să ocoleşti cu a întâia, bagi a doua, iar groapă, iar frânezi, iar incaleci groapa între roţi etc! Am calculat drumul nostru şi pe cel clasic dat de Maps. Dar să evit gropile a meritat. Plus peisajele, iarbă, pomi, dealuri, munţi, fără localităţi, doar una parcă, deci poţi să o calci. Se lucrează la intrare/ ieşire Veliko pe el. De la Veliko spre Ruse se decopertează şi se asfaltează la greu! Bulgarii se mişcă bine.! La Ruse-Giurgiu cam 10 minute maxim la control documente!", a mai spus românul.

În comentarii, toată lumea este recunoscătoare pentru varianta propusă de român.

„Eu chiar mâine plec, şi după săptămâni de documentat şi căutat păreri am decis să aleg varianta propusă de tine, pe care am propus-o şi eu în diferite postări, deşi mulţi au spus că pe Pleven e mult mai bine. Mă bucur că în sfârşit citesc o astfel de postare care să îmi valideze decizia luată. Drumuri bune şi un deviz mic la mecanica maşinii."

FOTO ziare.com

„Eu am zis să mă risc... Dar acum cu postarea ta, merg cu încredere."

„Aveam ceva îndoieli că poate în cele zece zile de concendiu se plombase/asfaltase şi acolo, dar am citit la cineva că ieri tot cu gropi a fost. Acum, la momentul asta, aş alege varianta asta, Veliko!"

„Este drum drept Ruse-Veliko, Veliko-Sofia! Nu faci stânga, nu faci dreapta!", precizează autorul postării.

